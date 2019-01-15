Аэрофлот вновь лишил постоянного клиента привилегий из-за критики в соцсетях
Речь идет о предпринимателе Александре Соколовском, — пишет «Коммерсант».
Лев Гулько представил публикацию на сайте Коммерсанта.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Речь идет о предпринимателе Александре Соколовском, — пишет «Коммерсант».
Лев Гулько представил публикацию на сайте Коммерсанта.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 14:11
То ли обиженные, то ли опущ... Кто знает?
neon001 15 января 2019 | 14:12
с аэрофлотом жестче надо. как тот хоккеист. 500 рублей заплатил и все.
vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:14
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
blindpew_33 15 января 2019 | 14:22
Какой кошмар - лишили бонусов программы лояльности за нелояльность.
Надо срочно поднимать общественную кампанию и затоптать этот наглый Аэрофлот!
Ведь нет события важнее этого, правда?
ochevidno_i_neveroyatno 15 января 2019 | 14:30
Нужна скидка? Пасть закрой!
Ваш Аэрофлот
polsan 15 января 2019 | 14:32
ochevidno_i_neveroyatno:
В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили “Ъ”, что компания лишила Александра Соколовского права на участие в программе «Аэрофлот бонус» и накопленных миль — «за использование ненормативной лексики и оскорбительные высказывания в адрес сотрудников и компании». «Своими действиями он нарушил правило 7.5 программы "Аэрофлот бонус"»,— пояснил собеседник “Ъ”.
Господин Соколовский признал, что использовал при этом нецензурную лексику.