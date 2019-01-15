На Ферганской улице в Москве провалился грунт
Сейчас автомобильное движение на этом участке перекрыто. В комплексе городского хозяйства Интерфаксу сообщили, что оперативные службы сразу прибыли на место ЧП и приступили к ремонтным работам.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сейчас автомобильное движение на этом участке перекрыто. В комплексе городского хозяйства Интерфаксу сообщили, что оперативные службы сразу прибыли на место ЧП и приступили к ремонтным работам.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pilpelzaken 15 января 2019 | 14:13
Какое упущение московского мэра!
Вот, если бы он вовремя уложил на Ферганской мраморную плитку, грунт не провалился бы. :-)))
vitaly_mz23 15 января 2019 | 14:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
piter_ug 15 января 2019 | 14:33
А когда под мэрией грунт провалится?