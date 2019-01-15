Три станции московского метро сегодня утром были закрыты для пассажиров из-за появления воды в тоннеле.

Подтопление произошло на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы» салатовой ветки.

Вода и грунт начали скапливаться в тоннеле ночью, из-за чего пришлось закрыть три последние станции на севере Люблинско-Дмитровской линии, строительство этого участка метро завершилось менее года назад. Доехать можно было только до Петровско-Разумовской, где пассажиров, прибывающих на поездах из центра, встречали сотрудники метрополитена. Они по мегафонам объявляли о том, что продолжить путь можно на наземном транспорте. Специально для этого вывели 50 автобусов МК, следовавших по маршруту закрытого отрезка метро. Найти нужную остановку людям помогали сотрудники транспортных служб. Впрочем, не все пассажиры смогли легко сориентироваться. Трудности в частности возникли у местной жительницы

На остановке автобусы буквально выстроились в очередь, чтобы забирать прибывающих пассажиров. Они не ждали полной заполняемости и отправлялись каждую минуту. Неподалеку остановка, куда приезжают люди с закрытых станций метро. Всего за утро компенсационные автобусы перевезли более 7 тысяч пассажиров. Эти маршруты продолжили работать некоторое время и после того, как специалисты ликвидировали последствия подтопления. К этой работе было привлечено более 100 человек. Воду откачали, тоннель зачистили. На это ушло несколько часов, после чего на участке была возобновлена работа, рассказал начальник метрополитена Виктор Козловский.

Как сообщили позже в Твиттере столичной подземки, причиной подтопления, вероятно, стал гидроудар, произошедший во время строительства второго вестибюля станции «Окружная». Между тем, Метрополитен обещал выдать опоздавшим на работу москвичам справки и по требованию — возместить материальный ущерб.

Еще один сбой произошел сегодня на Филевской линии столичной подземки. Из-за неисправности контактного рельса временно было приостановлено движение поездов между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская».