В городе Шахты Ростовской области среду объявили днем траура

Спасатели продолжают разбор завалов и надеются, что его удастся завершить в ближайшие часы, хотя угроза обрушения пострадавшего дома все еще сохраняется. При этом поиски троих человек может осложнить ледяной дождь, который ожидается во второй половине дня. В оперативном штабе на месте трагедии признают, что шансы найти выживших крайне малы, передает агентство «Интерфакс». Следствие, тем временем, изучает документацию управляющей и газовой компании, обслуживающих пострадавшее здание. Власти Шахт уже подсчитывают ущерб от трагедии. Так, мэр города Андрей Ковалев сообщил, что при взрыве газа были повреждены 16 квартир. Четыре из них разрушены, в них проживали 12 человек. По последним данным, семеро спасены, двое из них – девочка и ее отец — были доставлены в больницу. Им пообещали компенсации в размере 400 тысяч рублей. Еще у одной пенсионерки состояние ухудшилось уже в пункте временного содержания, куда ее доставили накануне. В целом пострадавшими – в том числе материально — признаны около ста человек. Власти Ростовской области при этом уверяют, что пострадавший от взрыва газа дом в Шахтах подлежит восстановлению.

Это уже не первая подобная трагедия за последние две недели. 31 декабря в Магнитогорске полностью обрушился подъезд дома, в результате погибли 39 человек. По версии властей, причиной также стал взрыв бытового газа.