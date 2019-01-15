Лефортовский суд закрыл заседания по продлению ареста украинским морякам
На слушания сегодня приехали родственники задержанных, консул и уполномоченная по правам человека Верховной рады.
Вокруг суда приняты повышенные меры безопасности. Возле входа легковушка с сотрудниками полиции, чуть подальше — целый автобус. На снегу перед зданием кто-то оставил бумажные кораблики — желтые и синие, цвета украинского флага, с имена арестованных. Рядом в одиночном пикете стоит россиянка Лида.
Родственников обвиняемых, в основном это женщины, привезли на черных микроавтобусах с дипломатическими номерами. Им разрешили коротко повидаться с задержанными только перед началом заседания. Некоторым удается помахать свои близким рукой, когда дверь в зал открывается. Общаться с прессой родственники вежливо отказываются. Консул Украины также воздержался от комментариев, направив, представителей СМИ к уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Она оказалась чуть ли не единственной, кого на заседание все-таки пустили, не считая участников процесса.
Из-за большого количества фигурантов слушания разнесли по нескольким залам в разных концах здания. У каждого кабинета дежурят журналисты, в том числе украинские и западные. Периодически по коридорам проходят сотрудники ФСБ в камуфляже, с масками на лице и автоматами. На сегодняшнее заседание приехала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Перед началом процесса она сказала, что на украинских моряков оказывается сильное давление. Накануне Денисова встретилась с активистами и правозащитниками, которые поддерживают украинских моряков в России.
Комментарии16
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vitaly_mv23 15 января 2019 | 14:04
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danko_ 15 января 2019 | 14:09
Настоящие бандиты сотрудники ФСБ, в масках и с автоматами.
Но у этих бандитов в России вся власть.
luger_max_otto 15 января 2019 | 14:15
Ну так это непросто- обвинить жертв пиратов и отмазать пиратов.
chapter_2 15 января 2019 | 14:24
luger_max_otto: На закрытых заседаниях судов бал правит Дьявол !
aladdinov_01 15 января 2019 | 14:30
luger_max_otto: «Ну так это непросто- обвинить жертв пиратов и отмазать пиратов.»
Таки уже себе нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики, особенно если им за это хорошо заплатить. Роисся, вперде!
antipudel 15 января 2019 | 14:30
danko_: настоящие бандиты - укофашистские пираты, захватывающие гражданские суда в Азовском море. Эти пираты получили по самое мама негорюй авансом. Ничего десятку отводят и выйдут, с чистой совестью.
noxepy_88 15 января 2019 | 14:05
Приехали родственники... Уполномоченные по правам... пикеты, акции... суд...
Это теперь "война" называется, да?
gonduras_in_colima 15 января 2019 | 14:34
noxepy_88: Удило ватное, ты дупля не режешь в сабже.
Если военнослужащие при исполнении обязанностей захватываются чужой страной, то у них может быть только один статус - военнопленные.
Ещё раз, с учётом низкого айкю собеседника и для закрепления материала: они могут быть только военнопленными.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями: они неподсудны по банальной уголовке, на них распространяется действие Женевской конвенции итд.
Единственное, что государство должно их статус военнослужащих при запросе подтвердить.
Украина официально заявила, что это её военные.
Кстати, от двоих ватных вояк, которых выменяли на Савченко, Путирашка отказалась - почувствуй разницу.
Именно потому Украина имела право судить Александрова и Ерофеева как обычных уголовников.
А Путирашка судить украинских моряков, согласно международного права, не может.
И это кремлядям ещё отольётся.
Впрочем, уже отливается - наглую выходку не поддержала ни одна страна мира, готовятся санкции, а судьба СП-2 похоже, что будет решена именно по результатам данного беспредела.
Уже дошло или ещё добавить?
antipudel 15 января 2019 | 14:35
noxepy_88: kalimator: noxepy_88: Оооо, вы поаккуратнее, кастрюлеголовых с ветки распугаете....
neprostotak 15 января 2019 | 14:10
Жаль что закрыли. Хотелось посмотреть, как Украинский буксир чуть не потопил два корабля. А если бы у Украинцев ещё оружие было, могли бы и мост вместе с Крымом заодно захватить!
voron36rus 15 января 2019 | 14:12
Ну блять и войны пошли родня, журналисты обмусены какие то к пленным на суды к фашистам ездять
kalimator 15 января 2019 | 14:20
voron36rus: пленных солдат нигде не судят.
cosmo_ 15 января 2019 | 14:24
Было бы смешно, если бы Денисова сказала, что на моряков не оказывается никакого давления...
Странно, что не сказала по пытки... Впрочем - может это припасено для более удобного случая...
antipudel 15 января 2019 | 14:28
По дватцаточке, каждому пирату, чтоб неповадно было ,границу нарушать...
valeromm 15 января 2019 | 14:28
Корабликов с именами не не всех заготовили , всего 12.
creta 15 января 2019 | 14:30
Жовто-блакитные кораблики, родственнички бандеровские, консул хохлятский, шизофреничка .... роосиянка Лида.... Что там вообще происходит? Почему не наведут порядок?
Значит так, дерьмовые кораблики в мусор, родственничков пинком под зад, чтоб до самого Куева летели, полоумную Лиду в психушку. А, забыл, консула выдворить и закрыть навсегда въезд в Великую Россию. Ну а морячков по всей строгости и минимум по десяточке строгого.