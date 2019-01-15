Лефортовский суд закрыл заседания по продлению ареста украинским морякам

На слушания сегодня приехали родственники задержанных, консул и уполномоченная по правам человека Верховной рады.

Вокруг суда приняты повышенные меры безопасности. Возле входа легковушка с сотрудниками полиции, чуть подальше — целый автобус. На снегу перед зданием кто-то оставил бумажные кораблики — желтые и синие, цвета украинского флага, с имена арестованных. Рядом в одиночном пикете стоит россиянка Лида.

Родственников обвиняемых, в основном это женщины, привезли на черных микроавтобусах с дипломатическими номерами. Им разрешили коротко повидаться с задержанными только перед началом заседания. Некоторым удается помахать свои близким рукой, когда дверь в зал открывается. Общаться с прессой родственники вежливо отказываются. Консул Украины также воздержался от комментариев, направив, представителей СМИ к уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой. Она оказалась чуть ли не единственной, кого на заседание все-таки пустили, не считая участников процесса.

Из-за большого количества фигурантов слушания разнесли по нескольким залам в разных концах здания. У каждого кабинета дежурят журналисты, в том числе украинские и западные. Периодически по коридорам проходят сотрудники ФСБ в камуфляже, с масками на лице и автоматами. На сегодняшнее заседание приехала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Перед началом процесса она сказала, что на украинских моряков оказывается сильное давление. Накануне Денисова встретилась с активистами и правозащитниками, которые поддерживают украинских моряков в России.