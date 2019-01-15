Суд в Таиланде приговорил к условному сроку гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, она же Настя Рыбка
Суд в Таиланде приговорил к условному сроку гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Оба признали себя виновными по делу о предоставлении сексуальных услуг, — сообщает РИА. Вашукевич и Кириллов провели под стражей почти год. Девушка просила о помощи США, утверждая, что у нее есть доказательства того, что российский миллиардер Олег Дерипаска обсуждал вмешательство России в американские выборы. Рыбка изъявляла готовность отдать видеозаписи в обмен на политическое убежище. Девушка сопровождала Дерипаску во время поездок бизнесмена.
Комментарии7
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vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:39
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captainobvious 15 января 2019 | 13:52
Анастасию Вашукевич - в презыденты Белоруссии! Такъ победим!
pravdatut 15 января 2019 | 14:04
captainobvious: Нет, в Госдуму, там ей будет комфортно.
eniro 15 января 2019 | 14:05
captainobvious: Многие из нас пытаются написать "Ромео и Джульетту", а получается "Тупой и Ещё Тупее".
captainobvious 15 января 2019 | 14:12
eniro: не отчаивайтесь, продолжайте писать! я верю, у Вас все получится. Главное, не терять веру в себя.
nikolajmihajlenko 15 января 2019 | 14:02
они не злодеи, рад что выйдут из тюрьмы, а потом на воле можете их порицать за распутство - они действительно ненормальные, но не злодеи.
pretorianec 15 января 2019 | 14:31
Ну что, Рыбка?... Готовишься к последнему плаванию?...