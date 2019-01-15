Суд в Таиланде приговорил к условному сроку гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Оба признали себя виновными по делу о предоставлении сексуальных услуг, — сообщает РИА. Вашукевич и Кириллов провели под стражей почти год. Девушка просила о помощи США, утверждая, что у нее есть доказательства того, что российский миллиардер Олег Дерипаска обсуждал вмешательство России в американские выборы. Рыбка изъявляла готовность отдать видеозаписи в обмен на политическое убежище. Девушка сопровождала Дерипаску во время поездок бизнесмена.