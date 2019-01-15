В Москве с 15 по 21 января будет проводиться внеплановая проверка газового оборудования в жилых домах
Мосгаз просит обеспечить доступ специалистов в квартиры. Причины внеплановой проверки не называются.
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Мосгаз просит обеспечить доступ специалистов в квартиры. Причины внеплановой проверки не называются.
Актер Барышев заявил, что у Сталина много заслуг В историческом смысле это фигура, которая оказала огромное влияние на мировую философию, социум. Конечно, это было идеалистическое стремление построить справедливое общество, но на сегодня нет ни одной социальной модели, которая была бы совершенно идеальной», — отметил Барышев…
Комментарии8
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vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:40
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luger_max_otto 15 января 2019 | 13:42
Структуры получат хорошие деньги за счет близости к Собянину...
sergeev67 15 января 2019 | 14:15
В домах с электроплитами тоже будут газ проверять?
А то мне тут кинули угрожающую бумажку. Что ежели у меня что не так, то по федеральному закону под суд пойдут.
Вот тут и думай...
aleksandr39 15 января 2019 | 13:47
Россия попадет в книгу рекордов Гиннесса ведь за одну неделю проверят несколько миллионов квартир
pilpelzaken 15 января 2019 | 14:09
aleksandr39:
Если и попадет в книгу Гиннеса - то только по рекордному уровню халтуры и приписок при проверке миллионов квартир. Хотя в "миллионы квартир" проверяющих просто не пустят. Призывы в газетах и в ящике не избавят москвичей от боязни открыть дверь возможным грабителям с липовыми удостоверениями, о которых ежедневно сообщают в тех же газетах и телепередачах.
nehoroshiy 15 января 2019 | 13:54
Как что-то взорвётся или сгорит, начинаются учения. Потом затишье.
kochar 15 января 2019 | 14:06
Проведёт спичкой у газовой горелки человек в комбинезоне за наши деньги (выделят бабло из бюджета) и на этом всё и закончится.
Народ малость успокоится и будет ждать следующее ЧП,надеясь что следующий раз это будет не с ним.
tv_victim 15 января 2019 | 14:06
Пилите, Шура, пилите....