Имущество Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам
Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной. По его словам, Генпрокуратура попросит суд изъять все имущество в пользу государства, в частности, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, а также 22 автомобиля. Жена Шестуна отказалась прокомментировать эти заявления, — отмечает РБК.
Комментарии17
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vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:40
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alexakimfaa 15 января 2019 | 13:46
Что-то не вызывает у меня доверия эта информация - слишком много "навешано" на одного человека?..И притом,только сейчас якобы стало известно?
zhrv 15 января 2019 | 13:46
Допустим. Поверим , что это он сам все прибрал к рукам, а не сейчас ему приписали...
Но хочется разъяснений, когда он все это получил, каким образом, и куда смотрели все "органы".
Вопрос о том, что это "так принято", и у других глав "не меньше", оставим за кадром... Пока.
sergey1971 15 января 2019 | 13:55
zhrv: какой смысл приписывать имущество, чтобы потом его конфисковать?
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 14:02
sergey1971: А чтобы все главы районов были в согласии с помоечной мафией. И молчали бы про экологию и про травлю подмосковных жителей отходами Москвы.
babai_aga 15 января 2019 | 14:03
sergey1971: Имитация борьбы с коррупцией. Типа - ай да мы!
polsan 15 января 2019 | 13:49
Имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна оценивается в 10 миллиардов рублей, что не соответствует его официальным доходам, — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной
Он похоже одни такой у кого имущество не соответствует официальным доходам! Вот не повезло чиновнику!
sunixyivchai 15 января 2019 | 13:54
Очередной удар по нашим либералам - их кассир больше себе ложил в карман, чем выдавал им зарплаты! Если это так, а я не сомневаюсь в правдивости информации, то все наши либералы воры, прикрывающиеся заботой об ближнем.
chabib 15 января 2019 | 14:04
sunixyivchai: А с какого боку он либерал?
yralez 15 января 2019 | 13:55
Интересно, сколько дохрениллиардов тогда у плешивого ?
sergey1971 15 января 2019 | 14:01
yralez: сколько было у Сталина. Да нисколько. Просто весь бюджет страны был в его распоряжении. Тоже самое и сейчас.
timber_head 15 января 2019 | 14:00
Да как же "не соответствует"? Он же предпринимательствовал до 2000 года, правда? А нам постоянно, когда кого-то из думаков или администрации ловят на подобном несоответствии, говорят: "Он же был бизнесменом, заработал". А если не был бизнесменом, а "всю жизнь сидел на одной зарплате", то жена у него гениальный бизнесмен. Или сын. Вот, скажем, имущество Шойгу соответствует его официальным доходам? Он же тоже "всю жизнь на одной зарплате" сидел, насколько я помню.
vladimirgornitsky 15 января 2019 | 14:02
И это всего-то "глава района". Сколько таких районов по России. Даже если допустить, что этот - один из самых хлебных, все равно впечатляет. И сколько еще должностей в России, на которых можно наворовать столько. Масштабы воровства в стране просто запредельны. Все-таки большой запас прочности у страны имеется, если она до сих пор не развалилась, что не разворовали ее дотла.
Но у всякой прочности есть свой предел.
alex_sionist 15 января 2019 | 14:04
Неподелился с кем то наверху.
babai_aga 15 января 2019 | 14:05
Всего-то 10 миллиардов и РУБЛЕЙ? Нищеброд!
as_kv 15 января 2019 | 14:05
Сколько же тогда у главного вора наворовано?
registrator 15 января 2019 | 14:29
Шестун, что за фамилия, хохлятская?