Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты будут завершены в ближайшие часы

Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области будут завершены в течение ближайших часов, — сообщает МЧС. До сих пор остается неизвестной судьба трех человек. В результате ЧП двое погибли, 7 жильцов спасены.