Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты будут завершены в ближайшие часы
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области будут завершены в течение ближайших часов, — сообщает МЧС. До сих пор остается неизвестной судьба трех человек. В результате ЧП двое погибли, 7 жильцов спасены.
Комментарии1
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vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:40
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