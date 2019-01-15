Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину моряков, задержанных в районе Керченского пролива
Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, — сказала Интерфаксу уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Она напомнила, что Киев считает задержанных военнопленными.
Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста моряков до 26 апреля. Защита потребовала, чтобы этот вопрос рассматривал военный суд, однако ходатайство не было удовлетворено.
Комментарии40
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vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:41
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pattrick3 15 января 2019 | 13:41
Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину моряков, задержанных в районе Керченского пролива...
Освобождайте от уголовной ответственности тех украинских моряков, которые дадут показания против Петро Порошенко и его предвыборного штаба.
rampa 15 января 2019 | 13:55
pattrick3: можно подумать, что в Украине уголовно наказуемо ругать Порошенко )))) Ты страну не попутал? Это тебя посадят за то, что ты власть "оскорбляешь"
voron36rus 15 января 2019 | 14:00
rampa: Разве не на Украине парниша присел за порванный портрет алкаша?
sokol40 15 января 2019 | 14:01
pattrick3: Опять воздух сотрясаете? Вас никто не слышит, громче!
andreyoo 15 января 2019 | 13:45
Защита потребовала, чтобы этот вопрос рассматривал военный суд, однако ходатайство не было удовлетворено.
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Хм! Странно, что защита не знает простых вещей. Например, ФЗ от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации".
Военным судам подсудны следующие дела:
1. уголовные дела о преступлениях, в совершении которых обвиняются военнослужащие и лица, проходящие военные сборы,...;
2. дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими и лицами, проходящими военные сборы;
3. гражданские и административные дела по искам и жалобам военнослужащих и лиц, проходящих военные сборы ...;
4. заявления о присуждении компенсации за нарушение прав на судопроизводство в разумные сроки или на исполнение судебных актов в разумные сроки по делам, подсудным военным судам;
5. дела по жалобам на действия, бездействие и решения военных прокуроров, следователей и дознавателей по уголовным делам, расследуемым в отношении военнослужащих и лиц, проходящих военные сборы;
...
и т.д.
Несложно догадаться, что речь идет о российских военнослужащих. Украинские и иные другие идут на общих основаниях.
luger_max_otto 15 января 2019 | 13:48
andreyoo: Догадаться нетрудно, но вот какая штука: закон подразумевает точность. В данном случае есть "военнослужащие", а не "российские военнослужащие", дух и буква закона именно таковы. К слову, и когда речь пойдет о пиратстве чекистов в морской форме- это тоже будет важно.
andreyoo 15 января 2019 | 13:58
luger_max_otto: Мой юный либеральный друг, ты бы не словестным онанизмом занимался, а открыл бы указанный закон и прочитал бы статью № 1.
Статья 1. Военные суды Российской Федерации
1. Военные суды Российской Федерации (далее - военные суды) являются федеральными судами общей юрисдикции, входят в судебную систему Российской Федерации, осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (далее также - органы), и иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Давай, фантазируй, под что из этого можно подогнать доблестные Войнно-моские силы Украины.
parasuk_ 15 января 2019 | 13:47
а ведь всего-то надо было разрешения спросить и плыли бы себе в свои берди
kottigr1 15 января 2019 | 13:50
parasuk_: 11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), которые заранее оповестив о намерениях преодолеть Керченский пролив(простояв целый день вблизи в ожидании лоцмана), уже уходили обратно, для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
parasuk_ 15 января 2019 | 13:55
kottigr1: забавно получилось. Самая эффективная армия европы после предупредительных выстрелов послушно сдалась. Котлов на суше порашкиной орде оказалось мало, теперь в морской угодили
kottigr1 15 января 2019 | 13:58
parasuk_: Не переживай. ВСУ уже 400 ихтамнетов наловила, предложат к обмену, как раз проверят насколько Путин ценит жизни своего "пушечного мяса".. Хотя Путину всегда было плевать на российских солдат..
parasuk_ 15 января 2019 | 14:01
kottigr1: Это не новость. Порашкина орда уже второй год как заложников захватывает. Кстати, вы не интересовались сколько граждан с украины в российских тюрьмах мается?
ura_123 15 января 2019 | 14:11
parasuk_: И сколько,кроме посаженных за уголовные преступления?
parasuk_ 15 января 2019 | 14:14
ura_123: так у нас даже этих недотыкомок судят за уголовное преступление :)
kottigr1 15 января 2019 | 14:32
parasuk_: ВСУ берет в плен убийц из РФ, которые вместе с лугандонскими террористами на чужой земле убивают украинцев.
nersesov 15 января 2019 | 14:30
kottigr1: так все-таки расстреляли их или захватили?
sagen 15 января 2019 | 13:58
parasuk_: Великая победа засунута уже в анал российской истории. Теперь бандюки не знают, как из нее вывернуться. Отпустить просто так, все окажутся в дерьме, включая воинственных аборигенов, судить не за что, а надо платить за стрельбу, грабеж и беспредел. Все идет в стране одно к одному. Убивают журналистов в Африке а президент покрывает убийц. Власть просто чисто бандитская, без всяких излишеств. Дно уже достигнуто. Дайте им лом, они углубят.
volgin_jw 15 января 2019 | 13:48
"Любые возможности" - какие, например? Вооруженый налет на СИЗО ?
compare 15 января 2019 | 14:03
volgin_jw: в заголовке и был заложен "тест" на адекватность восприятия...ты,не прошел его-отреагировал ровно так,как и положено глупому,ограниченному гопнику,ссыкливому,но шкодливому...
volgin_jw 15 января 2019 | 14:11
compare:В Хахляндии все по-прежнему.
zztop1960 15 января 2019 | 13:50
А вот власти России отказались от своих ГРУшников , задержанных в Украине , заявив что они уволились и не являются военнослужащими РФ
zztop1960 15 января 2019 | 13:59
zztop1960: Задержанные россиянами возле Керченского пролива украинские моряки отказываются давать показания
detul 15 января 2019 | 13:52
Прежде всего властям Украины надо прекратить посылать своих военных на подобные провокации. Помнится, когда украинские военные, спасаясь от смерти, зашли на территорию России, их вернули на Родину достаточно быстро, и без всяких судов.
parasuk_ 15 января 2019 | 13:57
detul: Кстати да. И даже накормили
kottigr1 15 января 2019 | 14:00
detul: У Вас наверное склероз. Группа украинских пограничников прошла транзитом через территорию РФ по предложению российских властей и с предварительным согласованием с представителями ФСБ.
voron36rus 15 января 2019 | 14:05
kottigr1: Вот видите ФСБ ни какие не звери просто нужно было попросить и ждать очереди , а то зброю низастосую пистую до одесы
kottigr1 15 января 2019 | 14:34
voron36rus: Так украинские пограничники ни о чем и не просили ФСБ. Предложение поступило от российской стороны.
parasuk_ 15 января 2019 | 14:08
kottigr1: потом еще банда порашкиных вояк через границу от похмельных шахтеров драпала. Читайте bbc https://www.bbc.com/russian/international/2014/08/140804_ukraine_military_lack_munitions
sunixyivchai 15 января 2019 | 13:57
Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину моряков, задержанных в районе Керченского пролива
После отбытого срока с чистой совестью на родину!
kochar 15 января 2019 | 14:01
Есть только один единственный способ освободить моряков.
По закону и по человечески этот вопрос не решаем.
Обратиться с этим вопросом надо к бандитам.
Язык и понятия им знакомы и вопрос сразу решится.
Его величество СТРАХ. Вот где решение.
sokol40 15 января 2019 | 14:04
Мафиозная власть будет судить украинских моряков по своим приблатнённым законам.
Но бумеранг обязательно прилетит....
voron36rus 15 января 2019 | 14:07
sokol40: Скоро (с)
gregor 15 января 2019 | 14:04
Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину моряков, задержанных в районе Керченского пролива
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А Россия рассматривает любые возможности , залезть к соседу в огород и нагадить там , мало того ,ещё возмущаться ,что сосед недоволен чем -то и пытается по своему же огороду прохаживаться .
valeromm 15 января 2019 | 14:05
Ну и отлично! Повторбсь:
1) Отпустить капитано "Норда".
2) Отдать судно "Норд"
3) Извиниться за задержание и обещать больше так не делать. Хотя и так Укриана больше делать так не будут - слишком много унижений и потерь она несет за тот инцидент.
4) После это горе-вояки вернуться домой и горе-корыта тоже.
ditar 15 января 2019 | 14:12
valeromm: Ты признаешь, что моряки- заложники
valeromm 15 января 2019 | 14:16
ditar:
признаю что они малодушные дураки - нарушители.
Делали бы все по правилам, не было бы заложников.
ura_123 15 января 2019 | 14:13
valeromm: Це хлопчик,тебя не смущает что Норд,судно украинское,а у всех горе морячков с него украинское гражданство кроме российского?
valeromm 15 января 2019 | 14:18
ura_123:
Ключевое слово РОССИЙСКОЕ гражданство.
За это вы получили 24 моряка в тюрьме и досмотр судов, идущих в Мариуполь и Беряданск.
captainobvious 15 января 2019 | 14:21
советую рассмотреть возможность десантирования разведывательно-диверсионной группы при поддержке американских авианосцев и стратегических бомбардировщиков...