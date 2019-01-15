Украина рассматривает любые возможности возвращения на родину моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, — сказала Интерфаксу уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Она напомнила, что Киев считает задержанных военнопленными.

Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста моряков до 26 апреля. Защита потребовала, чтобы этот вопрос рассматривал военный суд, однако ходатайство не было удовлетворено.