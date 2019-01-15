Роспотребнадзор опроверг аккредитацию эксперта, посоветовавшего изъять часть комикса о Дэдпуле из печати
В одной из урезанных глав шла речь о борьбе супергероя с отрицательным персонажем-неонацистом.
В Роспотребнадзоре уверяют, что ведомство не обладает полномочиями проводить экспертизы на наличие в материалах пропаганды нацизма или расизма. Об этом говорится в его пресс-релизе. Там добавили, что также не имеют права на аккредитацию экспертов, которые проводили бы подобные проверки для книг с пометкой 18+. Чуть ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о решении издательства «Комильфо» изъять главу о Дэлпуле после консультации со специалистом Роспотребнадзора. В истории супергероя сценаристы американского издательства Marvel Comics постоянно используют ругательства и черный юмор, а также повышенные уровни насилия. Из-за этого, как писала газета, «Комильфо» отправило одну из глав на экспертизу, которая, как утверждается, позднее была подвергнута цензуре. В ней, в частности, отрицательный персонаж-неонацист рассуждает о величии белой расы и восхваляет Гитлера. В российском издательстве говорили, что эксперт хоть и признал образ злодея карикатурным, но посоветовал не делать холокост, нацизм и расизм объектами юмора.
Тем временем в Российском еврейском конгрессе не поддержали цензуру части комикса о Дэлпуле, сказав, что искусство не может быть пропагандой, а шутить можно «по самым разным повода
Комментарии4
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ostapba 15 января 2019 | 13:11
Дэдпул??
Или Дед Путл??
Однааако..
vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:27
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nepobedimoe 15 января 2019 | 13:18
не делать холокост, нацизм и расизм объектами юмора.
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А чем предлагают это делать? Скрепой?
bbob 15 января 2019 | 13:38
//не делать холокост, нацизм и расизм объектами юмора//
А чем делать? Объектами поклонения?