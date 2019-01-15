Ферганскую улицу на юго-востоке Москве частично перекрыли из-за провала грунта

Это уже не первое ЧП в столице за сегодня.

На месте проседания грунта на Ферганской улице идёт ремонт. Коммунальные сети не повреждены, инцидент не повлиял на подачу отопления и водоснабжения, сообщает Интерфакс. Но водители неудобства испытали. Они не могут выехать с Ферганской улицы напрямую на улицу Академика Скрябина. Движение перекрыто. Водителям предлагают сначала выехать на Сормовский или Сурский проезд. Ферганская улица — дублёр сразу двух проспектов юго-востока столицы: Волгоградского и Рязанского. Она играет важную роль в транспортной системе нашего города. Это не единственный инцидент. С самого утра на несколько часов из-за подтопления в тоннелях метро закрыли три станции Люблинско-Дмитровской линии: Селигерскую, Верхние Лихоборы и Окружную. Гидроудар во время строительства второго вестибюля Окружной мог привести к затоплению участка метро, сообщил Twitter столичной подземки со ссылкой на главу Мосметростроя Жукова. Станции уже открыли. На Филёвской линии около 10ти утра возник почти часовой сбой. По данным Интерфакса, к нему привело задымление короба контактного рельса. Поезда не ходили между Кунцевской и Багратионовской.

Столичное метро обещало выдать справки пассажирам, которые опоздали на работу из-за инцидентов.