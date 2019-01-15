Проблемы с налоговой у компании Метрострой привели к тому, что в одной из шахт нет света и тепла в раздевалках рабочих
Проблемы с налоговой у компании «Метрострой» привели к тому, что, например, в одной из шахт нет света и тепла в раздевалках рабочих.
Рабочие пишут в социальных сетях, что на некоторых объектах проходческие работы остановлены, потому что нет материалов на площадках. Более того, шахта у станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге не работает с нового года — нет электричества, воды и тепла в раздевалках. В «Метрострое» изданию «Фонтанка ру» сообщили, что объем работ действительно уменьшился, но компания делает все, что можно делать, когда у тебя заморожены банковские счета. Отмечу, «Метрострой» уже четыре раза тщетно просил разблокировать счета на время суда. Впрочем, компания не сдается и в пятый раз просит тоже самое. Возможно, ей повезет — налоговая уже арестовала имущество, стоимость которого полностью покрывает размер насчитанной недоимки. Отмечу, по планам, «Метрострой» должен ко Дню города, двадцать седьмого мая построить станции метро на юге фиолетовой ветки «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Станции готовы более чем на девяносто процентов. «Фонтанка ру» пишет, что работы пока приостановили максимум на две недели. Напомню, прошлый год завершился скандалом: часть рабочих объявила забастовку, потому что перед Новым годом осталась с долгами по зарплате за три месяца. Власти пришлось в авральном режиме договариваться друг с другом и искать деньги, чтобы рассчитаться с метростроителями. Пока у части рабочих остается долг за декабрь прошлого года.
Следующее заседание по делу о долгах «Метростроя» состоится в конце этого месяца.
Комментарии5
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lager23 15 января 2019 | 13:10
В этой стране всё наши налоги идут на содержание кремлядей и их амбиции, а это святое!
vitaly_mv23 15 января 2019 | 13:27
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ostapba 15 января 2019 | 13:21
А вот юрыст из Мухососсранска сегодня обратил внимание что рабочие Метростроя в г.Тернополе, по ул Карпенко д.13 устроили "Party Like A Russian".
Прямо на кухне жарили москаля....
Открытым огнем типа барбекью даже.
tag188 15 января 2019 | 13:58
Главное, чтобы в кабинетах руководства был и свет и отопление и красивые секретарши.
А рабочие потерпят. Ну, в крайнем случае могут плакат написать:ПутинПАмаги!"
neon001 15 января 2019 | 14:09
великие стройки развитого путинизма-собянизма забуксовали?