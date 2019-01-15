Проблемы с налоговой у компании Метрострой привели к тому, что в одной из шахт нет света и тепла в раздевалках рабочих

Проблемы с налоговой у компании «Метрострой» привели к тому, что, например, в одной из шахт нет света и тепла в раздевалках рабочих.

Рабочие пишут в социальных сетях, что на некоторых объектах проходческие работы остановлены, потому что нет материалов на площадках. Более того, шахта у станции метро «Кировский завод» в Санкт-Петербурге не работает с нового года — нет электричества, воды и тепла в раздевалках. В «Метрострое» изданию «Фонтанка ру» сообщили, что объем работ действительно уменьшился, но компания делает все, что можно делать, когда у тебя заморожены банковские счета. Отмечу, «Метрострой» уже четыре раза тщетно просил разблокировать счета на время суда. Впрочем, компания не сдается и в пятый раз просит тоже самое. Возможно, ей повезет — налоговая уже арестовала имущество, стоимость которого полностью покрывает размер насчитанной недоимки. Отмечу, по планам, «Метрострой» должен ко Дню города, двадцать седьмого мая построить станции метро на юге фиолетовой ветки «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Станции готовы более чем на девяносто процентов. «Фонтанка ру» пишет, что работы пока приостановили максимум на две недели. Напомню, прошлый год завершился скандалом: часть рабочих объявила забастовку, потому что перед Новым годом осталась с долгами по зарплате за три месяца. Власти пришлось в авральном режиме договариваться друг с другом и искать деньги, чтобы рассчитаться с метростроителями. Пока у части рабочих остается долг за декабрь прошлого года.

Следующее заседание по делу о долгах «Метростроя» состоится в конце этого месяца.