Лефортовский суд Москвы отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе. Об этом ходатайствовала защита. Ранее, несмотря на протесты адвокатов, суд закрыл заседание по данному вопросу. Напомню, 24 украинских моряка были задержаны в конце ноября. Их обвиняют в незаконном пересечении госграницы.

На сегодняшнее заседание приехала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Перед началом процесса она сказала, что на украинских моряков оказывается сильное давление.

Накануне Денисова встретилась с активистами и правозащитниками, которые поддерживают украинских моряков в России.