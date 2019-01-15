Лефортовский суд Москвы отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам
Лефортовский суд Москвы отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе. Об этом ходатайствовала защита. Ранее, несмотря на протесты адвокатов, суд закрыл заседание по данному вопросу. Напомню, 24 украинских моряка были задержаны в конце ноября. Их обвиняют в незаконном пересечении госграницы.
На сегодняшнее заседание приехала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Перед началом процесса она сказала, что на украинских моряков оказывается сильное давление.
Накануне Денисова встретилась с активистами и правозащитниками, которые поддерживают украинских моряков в России.
Комментарии62
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tv_victim 15 января 2019 | 13:04
Адвокат у них хороший. У него что ни клиент - то "двадцатка", а то и больше. Это вселяет надежду, что ни один мокряк не уйдет от наказания.
luger_max_otto 15 января 2019 | 13:07
Да тут от адвоката ничего не зависит, конкретный приговор спустят из Кремля, суду останется расставить запятые по своему разумению... Пираты останутся на свободе, потерпевшие от пиратов- в российской тюрьме.
cosmo_ 15 января 2019 | 13:10
luger_max_otto:
Пиратов как раз и арестовали... МЫ были в СВОИХ водах...
luger_max_otto 15 января 2019 | 13:15
cosmo_: Захват и обстрел были не в российских территориальных водах.
pattrick3 15 января 2019 | 13:21
Лефортовский суд Москвы отказался передать в военный суд решение вопроса о продлении ареста украинским морякам...
Украинские моряки должны получить максимальные сроки, минимум 30-40 лет строгого режима и отсидеть всё от звонка до звонка, чтобы другим неповадно было.
vezdehod1 15 января 2019 | 13:38
pattrick3:
Украинские моряки должны получить максимальные сроки, минимум 30-40 лет строгого режима и отсидеть всё от звонка до звонка, чтобы другим неповадно было.
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Недоумок...Тоже самое могут сделать и россиянами, которые находятся в украинских тюрьмах - чтобы другим неповадно было.
raffal 15 января 2019 | 14:35
pattrick3: Украинские моряки должны получить максимальные сроки, минимум 30-40 лет строгого режима...
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УК РФ Статья 322.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации
1. ....наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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И всё же Вы явно ненормальный.
Но дело России заведомо проигрышное. Украина уже вчинила иски российской стороне за разбой на международных морских путях. И это только начало.
cosmo_ 15 января 2019 | 14:19
luger_max_otto:
То, что нарушив границу, 1/3 часть "укрофлота" пыталась смыться - не делает их невиновными!!!
:-))
kottigr1 15 января 2019 | 13:17
cosmo_: А кто, кроме пиратов, признает свои воды "своими" ?
alis_kirs 15 января 2019 | 13:31
kottigr1: ===А кто, кроме пиратов, признает свои воды "своими" ?===
Да, как раз, все и признают, кроме пиратов! Если кто-нибудь из военных моряков любой страны своевольно попробуют зайти в "свои" воды США, да ещё на требования остановиться от пиндосовских вояк "расчехлят" орудия, то мгновенно окажутся на самом дне моря. Наши же погранцы гуманнее. Всего лишь арестовали нарушителей и отправили в суд. Там их осудят в соответствии с действующим законодательством. Посидят они на зоне. Потом их амнистируют и отправят домой!
kottigr1 15 января 2019 | 13:47
alis_kirs: Так ведь Крым весь мир считает украинским. Только одна РФ что-то там в одиночку верещит о законности краденного ими у Украины..
alis_kirs 15 января 2019 | 14:07
kottigr1: ===Так ведь Крым весь мир считает украинским.===
Ого! Как выяснилось ранее, у Вас плохо с математикой, а сейчас оказалось, что и с географией у Вас не важно. :-) Объясняю, Пиндостан с его холуюями - это далеко не "весь мир"! Да и Крым в этой ситуации совсем ни при чём. Российская граница была нарушена в Чёрном море там, где российская территория была и до воссоединения Крыма с Россией!
kottigr1 15 января 2019 | 14:27
alis_kirs: "Рашка-говняшка" ( т.м. Мединский) уже и свой глобус мира изобрела ?
Российская границы в Керченском заливе регулируется договорами с Украиной и там сказано, что украинские суда могут свободно следовать через Керченский пролив.
cosmo_ 15 января 2019 | 14:17
kottigr1:
Для того, чтобы мне считать свою квартиру своей - мне не нужны ничьи "признания"....
kottigr1 15 января 2019 | 14:22
cosmo_: Возможно.. Но если Вы считаете чужую квартиру своей, то собственники в любой момент Вас из неё вытряхнут имея на руках все документы подтверждающие их права собственников.. Это лишь вопрос времени.
cosmo_ 15 января 2019 | 14:26
kottigr1:
Логично... Только если документы легитимные, а не подделка!
У моряков были документы, что это их тер воды??
vezdehod1 15 января 2019 | 13:36
Всё, конечно, прекрасно, но - почему было закрытое заседание?
detul 15 января 2019 | 13:44
luger_max_otto: У Пуси Райт было два адвоката - подопечные Фейгина сели на два годика, подопечная Хруновой отделалась условным сроком. А танцевали вместе. Так что Вы зря тут рассказываете о приговорах из Кремля.
kottigr1 15 января 2019 | 13:08
tv_victim: 11 российских кораблей («Суздалец», «Ейск», «Вице-адмирал Захарьин», «МБ-173», «Кинель» («Грачонок»), «П-845» («Раптор»), «Изумруд», «Дон», «Соболь», «Мангуст», «Ламантин» суммарным тоннажем 6450 тонн и общей численностью экипажей 383 чел.), а также: два вертолета Ка-52 «Акула», два бомбардировщика Су-24М, три штурмовика Су-25, истребитель Су-30СМ из полков: 39-го вертолетного, 37-го авиационного, 43-го штурмовой авиации.. преследуют 2 украинских катера и старый буксир (411 тонн, 23 чел.), которые заранее оповестив о намерениях преодолеть Керченский пролив(простояв целый день вблизи в ожидании лоцмана), уже уходили обратно, для того что бы расстреляв их в нейтральных водах, взять на абордаж и захватить в заложники экипажи.
Тут если и нужно кого-то судить международным трибуналом, то только сотрудников ФСБ ВМФ РФ за осуществленное ими пиратство и незаконный захват заложников..
valeromm 15 января 2019 | 13:24
kottigr1:
зато никто не погиб! Чтобы сохранить жизнь украинским морякам можно было еще привлечь силы.
Пустить их ко дну можно было в первые секунды неповиновения. И претензий бы не было ни кого.
kottigr1 15 января 2019 | 13:39
valeromm: Так ведь не удалось сразу ко дну хохлов пустить.. Российские флибустьер пока кричали "таран-навал!" и таранили свои лоханки друг об друга, украинские корабли уже в нейтральные воды ушли. Пришлось их российским пиратам уже там захватывать.
valeromm 15 января 2019 | 13:59
kottigr1:
пустить ко дну - это корабельная или береговая артиллерия, Один залп и все - пополнение в небесной пятнадцатитисячне.
Таран и навал это попытка остановить и захватить.
Остановили и захватили. Верх профессионализма и мужества.
kottigr1 15 января 2019 | 14:02
valeromm: В нейтральных водах, такие фортели называются - пиратством. Путину же нужны были заложники, перед встречей с Трампом, а не трупы.
valeromm 15 января 2019 | 14:13
kottigr1:
Приоритет был такой
1) - задержать нарушителей.
2) попытаться сохранить и жизнь.
Все с успехом было сделано. Были бы и трупы (и начхать на Трампа) если бы наши погранцы были менее профессиональны.
kottigr1 15 января 2019 | 14:20
valeromm: Зачем задерживать тех кто заранее официально уведомил о прибытии, да ещё и тогда когда они уходили обратно !?
valeromm 15 января 2019 | 14:22
kottigr1:
эти катера вошли без разрешения. На окрик "стоять-бояться" продолжили движения. Этого достаточно для того чтобы быть убитым.
Все остальное - добрая воля и профессионализм погранцов.
zztop1960 15 января 2019 | 13:29
tv_victim: Причём тут адвокат и суд ? Как в Кремле скажут так и будет. Какой в России суд ?
tv_victim 15 января 2019 | 13:36
zztop1960: Тогда зачем тратить деньги на этого сверхдорогого пустомелю? Думаю он опять проводит клиентов на долгие годы за решетку и придет на "Йехо" вздыхать и бубнить с умным видом. А насчет суда выдумывать не надо. Есть суд, не хуже других! Но дело-то вернее верного. Группа лиц, предварительный сговор и прочие признаки умышленного вторжения в суверенные границы налицо. Остальное треп и болтогогия. Лично я бы на адвокате сэкономил. Тем более на таком, за которым такой шлейф из проигранных дел....
zztop1960 15 января 2019 | 13:39
tv_victim: Адвокаты нужны для дальнейших , международных судов , где докажут что адвокаты были правы
detul 15 января 2019 | 13:40
tv_victim: Если бы к этому адвокату еще и Фейгина добавить, то результат стал бы очевиден.
vitaly_mb23 15 января 2019 | 13:04
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parasuk_ 15 января 2019 | 13:07
Вот и хорошо. Кстати, хохолбаши там новый караван собирается отправить. Уютные камеры московских сизо ждут новых украинских террористов
kottigr1 15 января 2019 | 13:11
parasuk_: А если с ними американский корабль пойдет, то ВМФ РФ в штаны от испуга себе навалит.. как всегда. Российские военные только с безоружными или с теми кто послабее герои.. От других у них только пятки сверкают.
evial 15 января 2019 | 13:26
kottigr1: Ни один американский корабль не сунется в Керчь-Еникальский канал просто по своему статусу. В Черном море может находиться - не вопрос. В Азовском нет.
Трамп, конечно, малость того, но не настолько идиот, чтобы идти на начало войны. А уж французские или английские корабли и подавно близко не подойдут, у них своих проблем хватает
PS Даже легкий миноносец с трудом через канал пройдет, что уж говорить про серьезные корабли
parasuk_ 15 января 2019 | 13:31
evial: кроме того, надо понимать, что керченский пролив легко перегораживается одной баржей. И будут американцы из котиных фантазий тупо стоять перед мостом, а на них будут срать чайки
kottigr1 15 января 2019 | 13:55
parasuk_: керченский пролив легко перегораживается одной баржей
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Барже севшей на мель всегда можно помочь. Для этого нужно всего лишь пара буксиров. Не переживайте. Оттолкают и даже без всяких благодарностей.
kottigr1 15 января 2019 | 13:33
evial: Своим пиратским нападением РФ аннулировала все договора о статусе Азовского моря. США и разрешения спрашивать не станут, если захотят пройти в тот же Мариуполь по приглашению Украины. Для США и Крым - это часть Украины.
Про войну сказки зажаренному батальону Вагнера расскажите, они тоже в это не верили...
alis_kirs 15 января 2019 | 13:46
kottigr1: ===США и разрешения спрашивать не станут...===
Да было ужо такое.. В 14-ом году, во время "Крымской весны", эсминец США "Дональд Кук" без разрешения России приблизился к Крыму. А потом задорно выписывал восьмёрки, когда драпал, сверкая своей задницей, от развёрнутых российских "Бастионов"! :-))))
kottigr1 15 января 2019 | 13:53
alis_kirs: Так эту байку про "Кука" придумал какой-то идиот, некоторые в неё продолжают верить.. Этот фейк уже мхом порос, а Вы всё в эти сказки верите..
alis_kirs 15 января 2019 | 14:22
kottigr1: ===какой-то идиот===
Какой-то идиот послал этот эсминец туда, куда пиндосам вход навсегда закрыт! Вот и пришлось им подгузники менять лишний раз...
parasuk_ 15 января 2019 | 13:27
kottigr1: Что-то я не наблюдаю среди американцев желающих плыть вместе с трусливыми порашкиными вояками. Обществу дешевых украинских шлюшек они предпочли румынов
kottigr1 15 января 2019 | 13:35
parasuk_: Так тебе наблюдать и не положено. Тебе можно только бесплатный валежник в российских лесах собирать, подаренный тебе Путиным.. Большего то ведь ты не достоин.
parasuk_ 15 января 2019 | 13:39
kottigr1: Не злитесь, котя, вы от этого еще глупее делаетесь. Плюньте в монитор, хлебните буряковки... глядишь, жизнь снова заиграет для вас всеми красками :)
kottigr1 15 января 2019 | 13:42
parasuk_: Вот Вам же всё это-Вами перечисленное не помогло, а другим советуете..
На что тут можно злится ? Над дураками можно лишь посмеяться и пожалеть.. Вот и жалею путинистов..
alis_kirs 15 января 2019 | 13:37
kottigr1: ===А если с ними американский корабль пойдет...===
Ну придётся пиндосам раскрывать тогда для своих морячков стратегические запасы подгузников! Да ещё потом новую команду набирать, т.к. у пиндостанских вояк появилась традиция - после пролёта над их кораблём самолёта российской авиации всем составом сначала обделаться, а потом списываться на берег!
kottigr1 15 января 2019 | 13:45
alis_kirs: Рассказываете о своих галлюцинациях ? Американцы от вида российского антиквариата грозно пролетающего на удалении в несколько километров от них уже устали смеяться..
alis_kirs 15 января 2019 | 14:01
kottigr1: ===Рассказываете о своих галлюцинациях ?===
Зря Вы, батенька, свои привычки другим приписываете. :-)
===...грозно пролетающего на удалении в несколько километров...====
Тю? У Вас ещё и цифрами плоховато! :-) Российские самолёты пролетают в нескольких МЕТРАХ от пиндосовских летунов и в нескольких МЕТРАХ над палубами их железяк! После чего пиндостанцы дружно, пусть и не контролируемо, портят воздух и начинают плакаться на весь мир об "опасных манёврах российской авиации"! :-)))))))
kottigr1 15 января 2019 | 14:29
alis_kirs: Примите успокоительное.. Ваши галлюцинации Вас доконают !
zztop1960 15 января 2019 | 13:31
parasuk_: И опять российские корабли протаранят сами своих ?
pycco_mypusmo 15 января 2019 | 13:12
гениальность плешивого много народу озадачивает. В общем-то, весь Мордор с ног на голову.
plank1957 15 января 2019 | 13:13
Вот вам пример правосудия по Путину. И кто станет отрицать необходимость революции в России?
valeromm 15 января 2019 | 13:27
plank1957:
задержали нарушителей границы - это к революции? Ха-Ха-Ха
Революция должна случиться по поводу возможной продажи Курил.
plank1957 15 января 2019 | 14:12
valeromm:
А что зависит от простого моряка в море? Капитан корабля представляет высшую власть на судне: исполнительную и судебную на время плавания, а в случае угрозы мятежа капитан имеет право использовать любые средства для его предотвращения или подавления. Так что, как минимум, виновны только капитаны судов, а учитывая тот факт, что это были военные корабли, которые ОБЯЗАНЫ выполнять приказ, то и капитаны тоже невиновны.
proletarian74 15 января 2019 | 13:28
plank1957:
Сергей, а Вам не кажется чот сыт по горло Российский народ революциями. Если уж против пенсионной реформы не вышли на улицы, то за каких то украинских моряков он даже "Долой!" на кухне не крикнет..
Не бывает революция без харизматичных вожаков, а их нет. Зачем воздух понапрасну сотрясать? Вот как вы себе эту "революцию" представляете? Революционные матросы есть? А вернувшиеся с фронта солдаты с оружием? Просто пойти винные лавки погромить? А потом в кастрюлях поскакать?
plank1957 15 января 2019 | 14:23
proletarian74:
А революции не делаются на баррикадах. Революции делаются в головах политиков. Отсутствие лидеров не означает отсутствие необходимости революции. Революция приводит к переучреждению государства или его созданию с нуля. И солдаты, оружие и другие атрибуты силы в революции играют самую последнюю роль. Ни одна власть не может ничего противопоставить всеобщей стачке. Ни полиция, ни Росгвардия ничего не изменят. Вопрос только в том, ради чего организовывать всеобщую стачку? Если ради того, чтобы поменять одного фюрера на другого, то не стоит и забор городить. А вот идей относительно новой России пока что нет.
alis_kirs 15 января 2019 | 13:39
plank1957: ===кто станет отрицать необходимость революции в России? ===
Любой вменяемый человек!
unprejudiced 15 января 2019 | 13:21
Вообще ходатайства о продлении меры пресечения правомочны рассматривать любые суды. В итоге возможно и будут украинских боевиков судить именно военный суд. Может тогда временно отменят мораторий на смертную казнь ради это процесса. Чиатал где то про такие слух.
kottigr1 15 января 2019 | 13:25
unprejudiced: Поговаривают, что Путин хочет что бы в РФ всё было не как в Париже и поэтому будет как в Триполи.. Даже черенки от лопат уже из продажи исчезли, столько желающих..!
sagen 15 января 2019 | 13:21
Как бы великая Россия играет как бы в д̶о̶ч̶к̶и̶-̶м̶а̶т̶е̶р̶и̶ суды. Мол и у нас, как у взрослых это есть. Профанация.
hodak47 15 января 2019 | 13:32
Сколько же кровожадных "патриков" на московии. Весь мир против них,а они разваливаются и воняют...
voron36rus 15 января 2019 | 13:42
Россия первая по прямым инвестициям в экономику Украины.
Более 60% угля Украина покупает в России.
Более 40% удобрений Украина покупает в России.
3 лярда зелени Ненька получает от Газпрома.
3 ляма украинцев батрачат на маскалей (данные Чугункина) и т.д. т.п.
Это для долбо***в у которых не объявленная война с РФ )))
Порт Керчь согласно украинского законодательства закрыт, Запросив разрешение на проход МО Украины нарушило законодательство своей же страны и по сути признало юрисдикцию РФ в Крыму. Ну а дальше вые*нулись на погранцов в их вотчине и были вполне закономерно апестюлины в международных водах причем вполне законно
valeromm 15 января 2019 | 14:02
Слушал радиопереговоры нарушителей с поганцами - визг и паника с украинской стороны и спокойствие и величие со стороны пограничников.
Особенно позабавили радиохулиганы - гражданские суда, которые вклинивались в эфир и говорили: "да, пристрелите его уже нах...! надоел верещать!"
Украинским воякам больно и стыдно - их честь поругана, достоинство унижено, зато сохранена жизнь и вопрос о Крыме закрыт навсегда.