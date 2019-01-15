Защита украинских моряков, ходатайствуют о рассмотрении вопроса о продлении ареста в военный суд...

Защита украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, ходатайствуют о рассмотрении вопроса о продлении ареста в военный суд. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Ранее, несмотря на протесты защиты, Лефортовский суд закрыл заседание по данному вопросу. Напомню, 24 украинских моряка были задержаны в конце ноября. Их обвиняют в незаконном пересечении госграницы, в Киеве считают военнопленными.