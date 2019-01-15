Защита украинских моряков, ходатайствуют о рассмотрении вопроса о продлении ареста в военный суд
Защита украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, ходатайствуют о рассмотрении вопроса о продлении ареста в военный суд. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Ранее, несмотря на протесты защиты, Лефортовский суд закрыл заседание по данному вопросу. Напомню, 24 украинских моряка были задержаны в конце ноября. Их обвиняют в незаконном пересечении госграницы, в Киеве считают военнопленными.
Комментарии20
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pattrick3 15 января 2019 | 12:40
Защита украинских моряков, ходатайствуют о рассмотрении вопроса о продлении ареста в военный суд...
Что это за защитники такие, подводят своих клиентов по Военно-полевой трибунал, который может выносить только расстрелы и службу в штрафбатах.
zztop1960 15 января 2019 | 12:46
pattrick3: "Кремль уже понимает, что в ситуации с захватом украинских моряков вляпался в очень некрасивую, тяжелую политическую ситуацию. Конечно, они понимают, что на суде мы будем ставить вопрос о возбуждении Женевской конвенции, в будущем это может грозить российским властям международным трибуналом, поскольку это нарушение военного права в отношении украинских военнослужащих. И они пытаются купировать это всеми возможными способами - не пустить на заседание прессу, омбудсмена, никого ", - сказал защитник.
hagana 15 января 2019 | 12:49
zztop1960:
tttaaannne 15 января 2019 | 12:50
zztop1960: Для московского оккупанта существуют только понятия. Законы, подписанные ими договоры для гопника ерунда. В любой момент кинут.
pattrick3 15 января 2019 | 12:58
tttaaannne:
Украинские националисты вне закона, на них не распространяются никакие человеческие правила и запреты, точно как с бешенными шакалами.
echo_shar 15 января 2019 | 13:02
pattrick3:
И еще странно, почему же не идет война на Крымском фронте?
Украина уже признала Крым Российским? )))
zztop1960 15 января 2019 | 12:42
Россия создаёт прецидент , в результате которого с их военнопленными будут поступать так-же , в нарушение Женевской конвенции. Пусть потом российский МИД не вопит
luger_max_otto 15 января 2019 | 12:44
Надеюсь, что это распространится не на рядовых с младшими офицерами, а на самых главных затейников.
java_php 15 января 2019 | 12:45
zztop1960: А причем здесь военнопленные? У нас война обьявлена? Вы ещё их рыбаками, которые заблудились назовите.
zztop1960 15 января 2019 | 12:50
java_php: Не надо обьявления войны для Женевской конвенции
kottigr1 15 января 2019 | 12:51
java_php: Женевская конвенция распространяется даже на военнослужащих взятых в плен в ходе не объявленных войн...
parasuk_ 15 января 2019 | 12:55
kottigr1: а они не взяты в плен, они задержаны за совершение преступления :)
tttaaannne 15 января 2019 | 12:53
java_php: На основании чего рашисты убивают украИнцев, оккупируют чужие територии? Очень убивать нравится? Московский оккупантнез всякого объявления войны убивает и ворует. Что для них какие-то законы с Договорами.
cattt 15 января 2019 | 12:54
java_php: Военные в плену называются военнопленными.
zztop1960 15 января 2019 | 12:54
java_php: Использование силы одним государством (РФ) против другой (Украина) является международным вооруженным конфликтом в соответствии со статьей 2 общей для всех четырех Женевских конвенций 1949 года, в том числе третьей - Конвенции об обращении с военнопленными", - отмечают в МинВОТ.
В этой статье отмечается, что международное гуманитарное право применяется во всех случаях вооруженного конфликта между государствами, независимо от того было ли формальное объявление войны, а также если состояние войны не признано одной из этих стран.
kottigr1 15 января 2019 | 12:48
zztop1960: России всегда было плевать на своих солдат... Они в всегда здесь были бесплатным "пушечным мясом"..
Сталин не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, не стал принимать участие в её исполнении и поэтому пленные солдаты РККА в фашистском плену были лишены всего, что по этой конвенции было им положено...
Представители Красного Креста в годы войны встречались с польскими, французскими, бельгийскими, голландскими, норвежскими, югославскими, греческими, английскими, американскими, немецкими и итальянскими военнопленными более 11 тыс. раз. Они посетили лагеря пленных и интернированных, в основном на территории Германии, передали заключенным 470 тыс. т продовольствия, помогли отправить родственникам 90 млн. писем. Только американский Красный Крест с 1 января 1941 г. до 30 июня 1944 г. отправил находившимся в плену американским и другим солдатам союзнических армий, кроме солдат Красной Армии, 14 274 210 посылок. Добровольцы американского Красного Креста собрали и отправили еще 13 947 386 посылок со всем необходимым, включая еду, одежду, медицинские препараты и многое другое.
Аналогичной поддержки в плену советские солдаты были лишены. Получается, что Сталину действительно не нужны были свои пленные солдаты. Более того, они все заочно были объявлены предателями. "Родина" предала их.
С тех пор ничего не меняется. Даже стало ещё хуже и циничней.
Путин спарывает "лычки" у российских солдат и отправляет их умирать в Украину, Сирию, ЦАР ..
К примеру.. 400 своих российских солдат, которые взяты в плен ВСУ в Украине и теперь сидят там в тюрьмах в статусе уголовников, Путину уже не интересны.. Отработанное "пушечное мясо"...
"В тюрьмах на Украине содержатся около четырехсот россиян.
Об этом агентству РИА Новости сообщил замглавы МИДа Евгений Иванов. По его словам, Киев не всегда уведомляет Москву о задержании российских граждан, поэтому эта цифра может быть не точной."
zztop1960 15 января 2019 | 13:00
kottigr1: Взятых в плен русских военных , Россия отказалась признавать своими военнослужащими и поэтому на них не распостраняется Женевская конвенция и их судят как уголовников
valeromm 15 января 2019 | 13:01
kottigr1:
В данным случае Украине плевать на украинских моряков. Их послали умереть, а они, скоты отказались. Петя на них в обиде.
valeromm 15 января 2019 | 12:57
zztop1960:
По женевской конвенции военнопленных могут привлекать к принудительным работам. Я за!
parasuk_ 15 января 2019 | 12:45
Этим недотыкомкам еще повезло, что великий шарий лишил фейгина статуса адвоката. Он бы их под расстрел подвел, а так пятеркой на рыло отделаются :)