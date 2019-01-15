Иран неудачно осуществил запуск спутника – он не смог выйти на заданную орбиту

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Спутник долджен был служить космической обсерваторией.
gvs
15 января 2019 | 12:40
Не иначе - Росбатут с запуском помогал.... ))))
vitaly_mb23
15 января 2019 | 13:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
glotze7
15 января 2019 | 12:41
Эхх, сяльпо, долДжен слуДжить пейсать надоть.
dennik
15 января 2019 | 12:42
Вот если бы нашинские попы осветили :-))) хотя тоже нет ...
j_partizan
15 января 2019 | 12:58
dennik: dennik: попы осветили :-))) хотя тоже нет ...
_____________
А судьи кто?
Торгаши с теми самыми попами?
Сами-то что умеете?
nitinol
15 января 2019 | 12:46
Давно говорено: "с кем поведёшься от того и наберёшься!"
j_partizan
15 января 2019 | 12:46
Молодцы!
«Лиха беда начало».
tag188
15 января 2019 | 12:55
У иранских аятолл ракеты летают, прям как наши скрепо-высокодуховные ракеты.
Видимо, для того, чтобы ракеты долетали до орбиты, одних скреп и духовности маловато будет. Надо еще чего-нибудь. Вроде мозгов и чтобы руки не кривые были.
opponent70
15 января 2019 | 12:59
"С кем поведёшься, от того и наберёшься"!
andre_klimov
15 января 2019 | 13:00
Неудачи бывают. Но тут более интересный вопрос- судьба "недовыведенного" спутника. Где он ожидаемо грохнется или "исследовательский" спутник был снабжён самоликвидатором?
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Комментарии10
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gvs 15 января 2019 | 12:40
Не иначе - Росбатут с запуском помогал.... ))))
vitaly_mb23 15 января 2019 | 13:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
glotze7 15 января 2019 | 12:41
Эхх, сяльпо, долДжен слуДжить пейсать надоть.
dennik 15 января 2019 | 12:42
Вот если бы нашинские попы осветили :-))) хотя тоже нет ...
j_partizan 15 января 2019 | 12:58
dennik: dennik: попы осветили :-))) хотя тоже нет ...
_____________
А судьи кто?
Торгаши с теми самыми попами?
Сами-то что умеете?
nitinol 15 января 2019 | 12:46
Давно говорено: "с кем поведёшься от того и наберёшься!"
j_partizan 15 января 2019 | 12:46
Молодцы!
«Лиха беда начало».
tag188 15 января 2019 | 12:55
У иранских аятолл ракеты летают, прям как наши скрепо-высокодуховные ракеты.
Видимо, для того, чтобы ракеты долетали до орбиты, одних скреп и духовности маловато будет. Надо еще чего-нибудь. Вроде мозгов и чтобы руки не кривые были.
opponent70 15 января 2019 | 12:59
"С кем поведёшься, от того и наберёшься"!
andre_klimov 15 января 2019 | 13:00
Неудачи бывают. Но тут более интересный вопрос- судьба "недовыведенного" спутника. Где он ожидаемо грохнется или "исследовательский" спутник был снабжён самоликвидатором?