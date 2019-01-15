Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 из 85 российских регионов
Это выяснилось в ходе проверки Счетной палаты. Таким образом услугой охвачено только 28% населения страны.
Причина – плохое взаимодействие между различными ведомствами и сокращение финансирования. На программу выделяли 65 миллиардов рублей, но при этом потратили только 11 миллиардов.
Комментарии2
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stichirichi 15 января 2019 | 12:46
стабильность везде и во всём, а вы как хотели?
zloy_sok 15 января 2019 | 12:47
На фиг с ней с РФ, главное в Сирии она работает?