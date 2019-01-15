Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 из  85 российских регионов

Это выяснилось в ходе проверки Счетной палаты. Таким образом услугой охвачено только 28% населения страны.

Причина – плохое взаимодействие между различными ведомствами и сокращение финансирования. На программу выделяли 65 миллиардов рублей, но при этом потратили только 11 миллиардов.