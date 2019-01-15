На Ферганской улице в Москве провалился грунт
Сейчас автомобильное движение на этом участке перекрыто. В комплексе городского хозяйства Интерфаксу сообщили, что оперативные службы сразу прибыли на место ЧП и приступили к ремонтным работам.
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Сейчас автомобильное движение на этом участке перекрыто. В комплексе городского хозяйства Интерфаксу сообщили, что оперативные службы сразу прибыли на место ЧП и приступили к ремонтным работам.
Комментарии4
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aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 12:37
Стабильно взрывается, прорывается и проваливается структура путинской России.
vitaly_mb23 15 января 2019 | 13:04
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
perestarok 15 января 2019 | 12:47
"На Ферганской улице в Москве провалился грунт"
Моя бабушка ещё до революции читала в какой-то святой книге, что Москва будет вся подрыта и провалится. Она тогда недоумевала, какому дураку надо будет подрывать Москву.
polsan 15 января 2019 | 13:05
perestarok: Ничего не будет с Москвой, не волнуйтесь! Что только в книгах этих не написано! Если случается что похожее, сразу об этом трезвонят, а про то, что из обещанного не случилось, так про то молчат! ) Это как Глоба со своими гороскопами и предсказаниями! )