Генпрокуратура подаст иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья
Генпрокуратура подаст иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Оно оценивается в 10 миллиардов рублей. Как считает следствие, Шестун является владельцем более 670 объектов недвижимости, 570 земельных участков и 22 машин. Напомним, бывший глава региона обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмыванием средств. Свою вину он не признает. Его адвокат направил уже несколько жалоб в Европейский суд по правам человека.
Комментарии5
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lager23 15 января 2019 | 12:37
Крупная рыба пожирает рыбёшку...
evgeny_biolog 15 января 2019 | 12:44
"об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района"
Подушки можно погорельцам из Магнитогорска отдать, а продукты из холодильника голодающим Поволжья ...
payalnick 15 января 2019 | 12:48
Так вот почему Россия не выходит из СЕ! Может и "клиенты" Навальногокогда обратятся в Европейский Суд за защитой !
platonnekafrin 15 января 2019 | 12:48
И так ужасная коррупция - украл больше, чем было на районе... Но "мильон" всё-таки надо было добавить для убедительности: мильон 670 объектов недвижимости, мильон 570 участков, мильон 22 машины. И без акцента, что мильоны всплыли после того, как глава "борзанул".
in_cat_we_trust 15 января 2019 | 13:03
Мафия на марше