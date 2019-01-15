Генпрокуратура подаст иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Оно оценивается в 10 миллиардов рублей. Как считает следствие, Шестун является владельцем более 670 объектов недвижимости, 570 земельных участков и 22 машин. Напомним, бывший глава региона обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмыванием средств. Свою вину он не признает. Его адвокат направил уже несколько жалоб в Европейский суд по правам человека.