Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность продления ареста 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву
Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность продления ареста 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене. Адвокат Иван Павлов сказал Эху, что сторона защиты надеется убедить следствие освободить его из-под стражи из-за состояния здоровья.
Иван Павлов напомнил. Что петицию об освобождении Кудрявцева подписали 125 тысяч человек.
Комментарии3
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evgeny_biolog 15 января 2019 | 12:47
"75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене"
Хорошо, что он хоть жене не изменял, а только родине ...
pattrick3 15 января 2019 | 12:48
Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность продления ареста 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву...
Тупые журналисты как плохие адвокаты, которые хотят, но не могут найти оправдание своим подзащитным - террористам, экстремистам, изменникам, казнокрадам и предателям, кроме как - они маленькие девочки-целочки, он великий театральный режиссёр, ему 75 лет, а этот великий документалист...
tovgay 15 января 2019 | 13:01
pattrick3: Думаю что ты, скотина, не доживёшь до этого возраста, и не поймёшь, что это такое.