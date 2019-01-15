Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность продления ареста 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене. Адвокат Иван Павлов сказал Эху, что сторона защиты надеется убедить следствие освободить его из-под стражи из-за состояния здоровья.

Иван Павлов напомнил. Что петицию об освобождении Кудрявцева подписали 125 тысяч человек.