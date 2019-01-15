В Москве проведут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах
Накануне премьер Медведев распорядился провести «разбор полетов» из-за участившихся случаев взрывов бытового газа.
В городе Шахта Ростовской области продолжается разбор завалов на месте обрушения части многоквартирного дома. Два человека погибли. Судьба трех остается неизвестной.
Напомню, — похожая трагедия произошла в канун Нового года в Магнитогорске. Там в жилом доме обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.
Комментарии10
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alo0000 15 января 2019 | 12:15
Стоимость газового датчика безопасности -2000 ру, стоимость лахта-центра газпрома 2,5 млрд долл. Итого - 83 млн датчиков.
alo0000 15 января 2019 | 12:20
alo0000: кстати, в Москве газифицировано менее 2 млн квартир.
vitaly_mb23 15 января 2019 | 12:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 15 января 2019 | 12:26
vitaly_mb23: Зашёл узнать. Сказали, если без презерватива, можно и 72 тыс.Виталик, как лучше?
sborisych 15 января 2019 | 12:27
alo0000:
Датчики впаривают- с установкой- примерно за 15- 9 тыр. Запуганные старушки иногда на эту бесполезность соглашаются. А бесполезно это потому, что пока эти счётчики не будут комплексно установлены во все квартиры дома, личные потуги по обеспечению безопасности остаются в определяющей степени никчемными...
cattt 15 января 2019 | 13:04
sborisych: Счетчик, это лишнее сединение, следвательно лишняя утечка газа.
vilingrad 15 января 2019 | 12:15
Уже пора проверять отвод подпочвенных вод, а они все еще о газе.
Газ не бахнет, мужик не перекрестится.
ewlada 15 января 2019 | 12:29
А если проводить плановые проверки газового оборудования? Почему их отменили? Внеплановая проверка ничего полезного жителям не даст, если только газовики будут иметь возможность в случае взрыва сочинить документ, в любом случае при любом исходе подтверждающий вину жителей. Дважды за год к нам приходили газовики, не оставлено ни одного подтверждения с выводами осмотра. В договор включены ложные сведения. Кроме того, вынуждают заключить ещё один договор - обслуживания. К чему эта полидоговорность, нельзя разве всё описать в одном договоре? Или каков случай, такой договор и будет иметь силу? Почему-то потребитель должен обслуживать компанию, а не наоборот.
grs_alx_112018 15 января 2019 | 13:00
ewlada: Плановые проверки ни кто не отменял ;)) Все вопросы к управляющим компаниям, не к Мосремгазу,а к вашей управляющей компании. И потом у Вас по идее должно быть ТСЖ - дербаньте свое управление, если Вы его выбирали.
svirepyi_gary 15 января 2019 | 12:43
Если бабка включит газ и не зажжёт спичку, то все потуги будут напрасны.