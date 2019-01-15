Очередное ЧП в Москве – на Ферганской улице, это юго-восток города, перекрыто движение из-за провала грунта
Нельзя проехать от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.
Ферганская улица играет важную роль в транспортной системе данного района, она является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов.
Ранее сегодня проблемы возникли в столичной подземке — из-за подтопления были закрыты три станции Дмитровско-Люблинской линии – Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. По предварительным данным, вода начала поступать в тоннель из-за гидроудара во время строительных работ.
Последствия подтопления устранены, — сообщил еще около часа назад начальник подземки Виктор Козловский
Сегодня же на Филевской линии возникла неисправность контактного рельса. Из-за этого также были задержки поездов.
Комментарии13
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aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 12:04
Новости с фронта.
pro_hanov 15 января 2019 | 12:06
aleks50: Это прорыв, о котором предупреждал Нацлидер.
tvitov66 15 января 2019 | 12:12
pro_hanov: ... или проход в Рай
polikarpich 15 января 2019 | 12:20
pro_hanov: Чё, Москва скоро совсем вся провалится в тартар?
vitaly_mb23 15 января 2019 | 12:21
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pro_hanov 15 января 2019 | 12:22
polikarpich: "Москва скоро совсем вся провалится в тартар"
Не дождётесь! Мы обопрёмся о замкадье, и вылезем. А вот замкадышам плохо придётся)
luger_max_otto 15 января 2019 | 12:25
polikarpich: Это все Юрий Долгорукий и боярин Кучка виноваты. Нашли место!
zhrv 15 января 2019 | 12:42
pro_hanov: - "Это прорыв, о котором предупреждал Нацлидер."
Уверен, во всем виноват тот народ! Это он подкоп в штаты ведет.
bratec_kot_voskrese 15 января 2019 | 12:10
Не фига строить через жопу, тогда и рушиться не будет.
tvitov66 15 января 2019 | 12:17
bratec_kot_voskrese: А как тогда объяснять согражданам предстоящие повышения ЖКХ?
"А с какой целью взимается плата?! С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался!"(с)
bratec_kot_voskrese 15 января 2019 | 12:25
tvitov66:
Членам профсоюза скидка, детям бесплатно, сотрудники милиции приравниваются к детям)))
vilingrad 15 января 2019 | 12:13
Вовкина подмоченная репутация выливается наружу
pro_hanov 15 января 2019 | 12:17
vilingrad: "Вовкина подмоченная репутация"
Она замерзает, и дети с неё катаются на санках в посёлке Чигири.