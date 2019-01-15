Очередное ЧП  в Москве – на Ферганской улице, это юго-восток города, перекрыто движение из-за провала грунта

Нельзя проехать от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда.

Ферганская улица играет важную роль в транспортной системе данного района, она является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов.

Ранее сегодня проблемы возникли в столичной подземке — из-за подтопления были закрыты три станции Дмитровско-Люблинской линии – Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. По предварительным данным, вода начала поступать в тоннель из-за гидроудара во время строительных работ.

Последствия подтопления устранены, — сообщил еще около часа назад начальник подземки Виктор Козловский

Сегодня же на Филевской линии возникла неисправность контактного рельса. Из-за этого также были задержки поездов.