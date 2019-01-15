Лефортовский суд закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе...

Такое ходатайство чуть ранее подавала ФСБ. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы.

Суд отклонил возражения адвокатов задержанных моряков, которые протестовали против закрытия заседания. Защита считала, что в этом нет необходимости, поскольку, по ее словам, в деле нет ни одного материала под грифом «секретно». В свою очередь, она уже подала ходатайство о проведении заседания по продлению ареста в Московский гарнизонный военный суд. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин. Он связывает это прошение с тем, что задержанию украинских моряков сопутствовали события, которые, по его мнению, представляют собой конфликт между Москвой и Киевом. Тем временем на заседание по продлению ареста прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова. В интервью журналистам она выразила мнение, что решение по задержанным морякам будет вынесено, исходя из позиции ФСБ. Одновременно Объединенная группа общественного наблюдения в своем твиттере сообщает об одиночном пикете в защиту арестованных украинцев у здания Лефортовского суда.

24 украинских моряка были задержаны в конце ноября в результате инцидента в Керченском проливе, в ходе которого Россия захватила три украинских военных корабля. В Киеве их считают военнопленными.