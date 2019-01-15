Лефортовский суд закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Такое ходатайство чуть ранее подавала ФСБ. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы.
Суд отклонил возражения адвокатов задержанных моряков, которые протестовали против закрытия заседания. Защита считала, что в этом нет необходимости, поскольку, по ее словам, в деле нет ни одного материала под грифом «секретно». В свою очередь, она уже подала ходатайство о проведении заседания по продлению ареста в Московский гарнизонный военный суд. Об этом агентству ТАСС рассказал адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин. Он связывает это прошение с тем, что задержанию украинских моряков сопутствовали события, которые, по его мнению, представляют собой конфликт между Москвой и Киевом. Тем временем на заседание по продлению ареста прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова. В интервью журналистам она выразила мнение, что решение по задержанным морякам будет вынесено, исходя из позиции ФСБ. Одновременно Объединенная группа общественного наблюдения в своем твиттере сообщает об одиночном пикете в защиту арестованных украинцев у здания Лефортовского суда.
24 украинских моряка были задержаны в конце ноября в результате инцидента в Керченском проливе, в ходе которого Россия захватила три украинских военных корабля. В Киеве их считают военнопленными.
Комментарии27
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zemljanka 15 января 2019 | 12:04
Позор.
kottigr1 15 января 2019 | 12:06
zemljanka: Путину интересно брать в заложники украинцев и незаконно гноить их в российских тюрьмах, а вот те 400 своих российских солдат, которые взяты в плен ВСУ в Украине и теперь сидят там в тюрьмах в статусе уголовников, Путину уже не интересны.. Отработанное "пушечное мясо"...
"В тюрьмах на Украине содержатся около четырехсот россиян.
Об этом агентству РИА Новости сообщил замглавы МИДа Евгений Иванов. По его словам, Киев не всегда уведомляет Москву о задержании российских граждан, поэтому эта цифра может быть не точной."
taglit 15 января 2019 | 12:08
kottigr1:российские преступники прячут свои черные делишки...
pattrick3 15 января 2019 | 12:08
Лефортовский суд закрыл заседание по продлению ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе...
Наверное украинские моряки сами попросили не допускать журналистов, чтобы они не стеснялись говорить правду про свою проститутскую родину.
antimalin 15 января 2019 | 12:14
Тем временем на заседание по продлению ареста прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова. В интервью журналистам она выразила мнение, что решение по задержанным морякам будет вынесено, исходя из позиции ФСБ.
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Истеричка Денисова прибыла в Россию без проблем.
Странно, не правда ли?
Будет истеричные заявления делать, как обычно.
А решение по политзаключенным на Украине россиянам типа не киевское СБУ выносило.
Бу-га-га
mister_bean 15 января 2019 | 12:48
antimalin: Бу-га-га , это такой, опозновательный знак, у вас у педиков?
poluputing 15 января 2019 | 12:16
pattrick3: сцука, к ним родственники приехали и их не пустят. Будь вы неладны, наиподлейшие крысобраты.
pattrick3 15 января 2019 | 12:32
poluputing:
Проститутские родственники были зомбированы и запуганы СБУ, встретятся со своими грёбаными родственниками после суда. Не сдохнут.
luger_max_otto 15 января 2019 | 12:31
Наверное, ага. Чекисты столь стеснительны, что хотят скрыть свое пиратство.
vitaly_mb23 15 января 2019 | 12:21
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kompricikos 15 января 2019 | 12:50
сомалийские пираты не судят заложников, а тут даже суд есть taglit:
russkiy_partizan 15 января 2019 | 12:12
kottigr1: 400 российских военнопленных? Можете хотя бы пару фамилий назвать, звания, номер части?
kottigr1 15 января 2019 | 12:13
russkiy_partizan: Зайди на сайт Прокуратуры Украины и читай там фамилии на здоровье.. У нищих слуг нет.
poluputing 15 января 2019 | 12:18
russkiy_partizan: можете поверить на слово, ещё около 150 в Лугандоне. За мародёрство, изнасилования, кражи. Но есть и просто неугодные начальству
kompricikos 15 января 2019 | 12:52
вот сидит такой Агеев с Алтая давно russkiy_partizan:
luger_max_otto 15 января 2019 | 12:12
Пираты застеснялись, чего уж... Прямо Джонни Деппы, "ужасно стеснительные парни".
tv_victim 15 января 2019 | 12:05
"Чтоб дурного про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону!
То бишь, действуй втихаря".
Л. Филатов. "Про Федота-стрельца"....
seryj_wolk 15 января 2019 | 12:13
Ручная рфская юстиция подмахнула чекистам в очередной раз!
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 12:13
Не допустим утечки нашего идиотизма на всё загнивающий Запад.
macclarren 15 января 2019 | 12:14
что с ними валандаться? К стенке укроуродов-вот и весь суд. И тогда демократия восторжествует!
poluputing 15 января 2019 | 12:35
macclarren: демократия точно восторжествует если "москаляку на гилляку "
ansata 15 января 2019 | 12:15
Если все чисто с точки зрения закона, то что скрывать? Значит скрывать есть что.
gennomov 15 января 2019 | 12:16
А что там буде происходить что то неприличное?
vasya_von_smetankin 15 января 2019 | 12:22
Беззаконное судилище хунты престарелых чекистов-фашистов с мозгами из прошлого века.
ivar1964 15 января 2019 | 12:27
В России все определяет ФСБ. Уже пора переименовать РФ в РФСБ. Это будет точнее характеризовать режим.
mikr 15 января 2019 | 12:45
Как бы то ни было, но если Киеву захочется повторить провокацию или устроить что-нибудь аналогичное, то будет намного труднее найти дурачков для новой авантюры. Да и судов, способных переплыть Керченский пролив стало значительно меньше. Так что, пускай морячки молчат себе на здоровье. Свою историческую роль в разоблачении глупости Киевской власти они уже сыграли...
Кстати, хохлы обещают повторить с привлечением иностранного судна. Было бы очень приятно получить несколько американцев или британцев в качестве материала для обменного фонда. Так что учтите пожалуйста это пожелание при планировании следующей акции...
oxlomon 15 января 2019 | 12:56
mikr:
Ну дык они уже попытались впрячь под эту аферу натовский корабль, предваряя его вход в Чёрное море заполошными криками типа “Вот щас посмотрим, кляты москали, как вы не позволите грозным натовцам войти в Азовское море!”. Но натовцы, не будь дураками, даже близко не стали подходить к восточному побережью Крыма. Покрутились подле Одессы, хвостиком вильнули и подались восвояси. Облом-с у укров случился :(