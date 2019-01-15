Старт этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге откладывается

Запланированная на завтра мужская спринтерская гонка будет перенесена из-за непогоды.

Из-за мощного снегопада в Австрии и Германии уже были отменены соревнования в других видах спорта. В частности, было перенесён чемпионат Европы по скелетону.

В Рупольдинге, по прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 6 мм осадков. Поняв, что подготовить трассу будет затруднительно, мужскую спринтерскую гонку в среду решили не проводить . «Безопасность людей на первом месте. Нынешние условия не подходят для проведения соревнований», — сообщили в администрации района. Добавлю, что накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа Кубка Мира.

Предполагается, что мужской спринт может быть перенесён на 17 января, когда запланирован спринт у женщин.

Также в рамках этапа в Рупольдинге должны пройти мужская и женская эстафеты, а также масс-старты.