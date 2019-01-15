Старт этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге откладывается
Запланированная на завтра мужская спринтерская гонка будет перенесена из-за непогоды.
Из-за мощного снегопада в Австрии и Германии уже были отменены соревнования в других видах спорта. В частности, было перенесён чемпионат Европы по скелетону.
В Рупольдинге, по прогнозам синоптиков, сегодня может выпасть до 6 мм осадков. Поняв, что подготовить трассу будет затруднительно, мужскую спринтерскую гонку в среду решили не проводить . «Безопасность людей на первом месте. Нынешние условия не подходят для проведения соревнований», — сообщили в администрации района. Добавлю, что накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа Кубка Мира.
Предполагается, что мужской спринт может быть перенесён на 17 января, когда запланирован спринт у женщин.
Также в рамках этапа в Рупольдинге должны пройти мужская и женская эстафеты, а также масс-старты.
Комментарии3
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boooben 15 января 2019 | 11:51
До 6мм?! Ну всё, конец света приходит.
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avp235 15 января 2019 | 12:04
Снегопад уже считают препятствием для лыжных видов спорта!(?)