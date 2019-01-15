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11:33, 15 января 2019

Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом

Как сообщает Роскосмос, об этом он заявил в  телефонном разговоре Дмитрию Рогозину. Глава российской корпорации пригласил Джима Бранденстайна лично обсудить накопившиеся вопросы.
Напомним, — ранее из-за давления Конгресса NASA отменила визит Рогозина в США.

Комментарии

5

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glotze7 15 января 2019 | 11:38

Винни-Пух - "Но тогда же я не буду в гостях?!"

gvs 15 января 2019 | 11:42

Вместе будут таксу топить ))))

vlad2 15 января 2019 | 11:45

Это он зря. Арестуют как шпиона.

kottigr1 15 января 2019 | 11:52

Ведущий российский производитель ракетных двигателей, химкинское НПО «Энергомаш», признал сильную финансовую зависимость от американских заказов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.

«Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное — госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK», — сказал он.

Двигатель РД-180, созданный в рамках российско-американского сотрудничества, который был разработан в России по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях. Все ключевые элементы РД-180 защищены патентами, принадлежащими по лицензионному соглашению США.
Компания Blue Origin основателя онлайн-ретейлера Amazon​ Джеффа Безоса заключила соглашение о поставке двигателей для ракет подрядчика NASA United Launch Alliance (ULA), которая использует российские РД-180.
Разработанный Blue Origin двигатель BE-4 работает на кислороде и метане. Им оснастят ракеты Vulcan Centaur разработки ULA. Первый пуск ракеты состоится в 2020 году.
В то же время ULA заключила с российским «Энергомашем», производителем РД-180, контракт на поставку шести таких двигателей.
Скорее всего это станет последним выпуском РД-180 вообще. После последней закупки "впрок" РД-180 США в РФ производить больше не будет.

aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 11:58

Рогозин: У меня два накопившихся вопроса, за что меня не пускают в США и когда наконец разрешат приехать?

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