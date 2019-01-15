В Москве проведут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах
В городе Шахта Ростовской области продолжается разбор завалов на месте обрушения части многоквартирного дома. Два человека погибли. Судьба трех остается неизвестной.
Напомню, — похожа трагедия произошла в канун Нового года в Магнитогорске. Там в жилом доме обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 15 января 2019 | 11:36
Люди топятся газом, т.к. отопление не справляется.
В других городах дома топятся только газом, но в них нормальные итальянские котлы (иногда в каждой квартире, в совсем новых домах в каждом доме котел), никогда не подводили. От них и вода греется.
luger_max_otto 15 января 2019 | 11:38
neyexo: Где как. Индивидуальное отопление- штука не дешевая, но кое- где есть.
alo0000 15 января 2019 | 12:23
neyexo: Стоимость лахта-центра газпрома 2,5 мордаст долл, стоимость газового датчика безопасности 2000 руб, Итого 83 млн датчиков. В Москве газифицировано менее 2 млн квартир и каждый год их становится на 200 тыс меньше.
cromwel 15 января 2019 | 11:38
сейчас под видом газовщиков в квартиры к москвичам рванут два вида мошенников. Первыми будут под видом газовщиков обычные грабители. Вторые это мошенники, будут предлагать за сумасшедшие деньги проверку и установку нового газового оборудования.
kindman_a 15 января 2019 | 11:47
cromwel:
Ты к какой разновидности себя причисляешь?
perestarok 15 января 2019 | 11:53
kindman_a: "Ты к какой разновидности себя причисляешь?"
Переход на личности - признак жлоба. Слава советским жлобам - строителям коммунизма во всём мире!
perestarok 15 января 2019 | 11:51
"В Москве проведут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах"
Во вымогательство пойдёт! И ничего больше.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 11:55
Пока взрывы не грянут, никто не почешется.
kunst54 15 января 2019 | 11:57
Вот это очень правильно. Только проверки должны делать профессиональные мастера, а не случайные поденщики. Газпром должен обеспечить это.
victoro 15 января 2019 | 12:03
Если "Северный поток" прикроют и заморозят, то что делать отпрыскам Миллера & К.
Потрошить ядерный электорат. А что делать?
Странно одно, как вовремя стал взрываться газ в многоквартирных домах.
grigorcar 15 января 2019 | 12:19
"проведут внеплановые проверки"
--------------------------------
взрывы будут продолжаться, пока не будут восстановлены нормальные (плановые!) проверки и надзор.
а эти внеплановые - эт так, для галочки