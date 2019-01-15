"В Москве проведут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах"

В городе Шахта Ростовской области продолжается разбор завалов на месте обрушения части многоквартирного дома. Два человека погибли. Судьба трех остается неизвестной.

Напомню, — похожа трагедия произошла в канун Нового года в Магнитогорске. Там в жилом доме обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.