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11:31, 15 января 2019

В  Москве проведут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах

В городе Шахта Ростовской области продолжается разбор завалов на месте обрушения части многоквартирного дома. Два человека погибли. Судьба трех остается неизвестной.
Напомню,  — похожа трагедия произошла в канун Нового года в Магнитогорске. Там в  жилом доме обрушился целый подъезд. Погибли 39 человек.

Комментарии

11

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neyexo 15 января 2019 | 11:36

Люди топятся газом, т.к. отопление не справляется.
В других городах дома топятся только газом, но в них нормальные итальянские котлы (иногда в каждой квартире, в совсем новых домах в каждом доме котел), никогда не подводили. От них и вода греется.

luger_max_otto 15 января 2019 | 11:38

neyexo: Где как. Индивидуальное отопление- штука не дешевая, но кое- где есть.

alo0000 15 января 2019 | 12:23

neyexo: Стоимость лахта-центра газпрома 2,5 мордаст долл, стоимость газового датчика безопасности 2000 руб, Итого 83 млн датчиков. В Москве газифицировано менее 2 млн квартир и каждый год их становится на 200 тыс меньше.

cromwel 15 января 2019 | 11:38

сейчас под видом газовщиков в квартиры к москвичам рванут два вида мошенников. Первыми будут под видом газовщиков обычные грабители. Вторые это мошенники, будут предлагать за сумасшедшие деньги проверку и установку нового газового оборудования.

kindman_a 15 января 2019 | 11:47

cromwel:

Ты к какой разновидности себя причисляешь?

perestarok 15 января 2019 | 11:53

kindman_a: "Ты к какой разновидности себя причисляешь?"

Переход на личности - признак жлоба. Слава советским жлобам - строителям коммунизма во всём мире!

perestarok 15 января 2019 | 11:51

"В Москве проведут внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах"

Во вымогательство пойдёт! И ничего больше.

aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 11:55

Пока взрывы не грянут, никто не почешется.

kunst54 15 января 2019 | 11:57

Вот это очень правильно. Только проверки должны делать профессиональные мастера, а не случайные поденщики. Газпром должен обеспечить это.

victoro 15 января 2019 | 12:03

Если "Северный поток" прикроют и заморозят, то что делать отпрыскам Миллера & К.
Потрошить ядерный электорат. А что делать?
Странно одно, как вовремя стал взрываться газ в многоквартирных домах.

grigorcar 15 января 2019 | 12:19

"проведут внеплановые проверки"
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взрывы будут продолжаться, пока не будут восстановлены нормальные (плановые!) проверки и надзор.
а эти внеплановые - эт так, для галочки

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