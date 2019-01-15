Движение поездов на Люблинско-Дмитровской лини московского метро восстановлено, — Ликсутов
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской лини московского метро восстановлено, — об этом сообщил руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
В течение нескольких часов из-за подтопления туннеля, были закрыты станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская.
Также восстановлено движение на Филевской линии — там сегодня обнаружилась неисправность контактного рельса.
Комментарии1
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pattrick3 15 января 2019 | 11:46
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской лини московского метро восстановлено, — Ликсутов...
Очередные фейки, украинцы и израильтяне не верят Максиму Лискутову.