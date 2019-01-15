Дмитрий Песков назвал «заказной политологической чернухой» большинство телеграм-каналов о политике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «заказной политологической чернухой» большинство телеграм-каналов о политике. Он также призвал чиновников меньше на них реагировать.
В интервью «Аргументам и фактам» Песков подчеркнул, что сам по сете Телеграм интересное явление – там много познавательных каналов, в частности, исторических, лингвистических и экономических
Комментарии5
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vitaly_mb23 15 января 2019 | 11:25
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
gvs 15 января 2019 | 11:26
"Телеграм" не читал, но осуждаю! )))))))
cromwel 15 января 2019 | 11:32
наверное Песков знает что говорит. Вся правда у нас льётся с первого канала, НТВ и Рен ТВ. Там работают просто святые люди
gregor 15 января 2019 | 11:33
Дмитрий Песков назвал «заказной политологической чернухой» его телеграм-канал о политике .
zemljanka 15 января 2019 | 11:35
Помним. Беслан.