Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «заказной политологической чернухой» большинство телеграм-каналов о политике. Он также призвал чиновников меньше на них реагировать.

В интервью «Аргументам и фактам» Песков подчеркнул, что сам по сете Телеграм интересное явление – там много познавательных каналов, в частности, исторических, лингвистических и экономических