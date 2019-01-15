На «Дакаре» россияне столкнулись с новыми трудностями

Тем не менее, они лидируют в классе грузовиков, без перемен пока и в категории внедорожников — там зачет возглавляют гонщики на Тойотах.

Каждый день «Дакар» преподносит сюрпризы все новым участникам. На этот раз Фортуна отвернулась от российского гонщика в категории SxS Сергея Карякина, который шел вторым в генеральной классификации. На седьмой гоночный день он сорвался с дюны и перевернулся через крышу. Техника получила серьезные повреждения, однако ему удалось финишировать, хотя и с потерей сразу нескольких мест, теперь он идет девятым. Проблемы возникли и у одного из двух оставшихся в гонке экипажей КАМАЗ-Мастера Дмитрия Сотникова — сломалось рулевое управление, в результате они потеряли в песках почти полтора часа. Тем не менее, Сотников на втором месте, а экипаж Эдуарда Николаева на первом. Всего же с момента начала марафона из гонки выбыли уже 117 экипажей. Не один раз катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux признавался, что «Дакар» в этом году очень сложный, буквально каждый этап. Хотя в этих непростых условиях он продолжает удерживать лидерство в категории внедорожников. Некоторые участники пожаловались на некорректно составленную дорожную книгу. Впрочем, еще до начала гонки ее руководитель Этьен Лавинь пообещал не менее сложный марафон, чем в прошлом году. И, уже можно сказать, что у него это получилось.

Мотогонщица Анастасия Нифонтова атлет Team Toyota Russia продолжает покорять перуанские пески. Несмотря на усталось и отсутствие помощи механиков она входит в топ-15 в своей категории Original by Motul.

До конца гонки осталось три этапа, финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.