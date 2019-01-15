Лефортовский суд Москвы закрыл заседание по продлению ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Лефортовский суд Москвы закрыл заседание по продлению ареста 24-м украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Таким образом удовлетворено ходатайство ФСБ.
Напомним, — моряков обвиняют в незаконном пересечении госграницы. Их доставили в Москву из Симферополя.
Еще накануне адвокат моряков Сергей Бадамшин сказал, что закрывать процесс недопустимо
Сергей Бадамшин напомнил, что Лефортовский суд ранее выполнял просьбу ФСБ о закрытии других процессов, ссылаясь на меры безопасности и тайну следствия.
Комментарии9
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luger_max_otto 15 января 2019 | 11:06
Покрывать пиратов в открытую не получается.
tvitov66 15 января 2019 | 11:17
luger_max_otto: ИМХО готовят отсылку к ЕСПЧ и ООН типа:"У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем"(с) Посему они смело положили прибор на Законы ибо он секретный
vitaly_mb23 15 января 2019 | 11:11
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kottigr1 15 января 2019 | 11:25
vitaly_mb23: Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
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Леха у же устроился Председателем Счётной палаты Российской Федерации и выводит 95 000 на Кипр по несколько раз в день, но уже в долларах...
poluputing 15 января 2019 | 11:13
в очередной раз убеждаешься в мокшанской подлости. Приехали родственники , так их на пустим. Пусть едут несолоно хлебавши.
А окромя, конечно, чего позориться крысобратам лишний раз
drtomsky 15 января 2019 | 11:17
Бандиты светится не любят.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 11:27
Чтобы не выставлять себя и главнокомандующего посмешищем на весь мир , решили процесс засекретить.
cromwel 15 января 2019 | 11:30
В " независимый" суд позвонили истинные хозяева страны и указали сделать суд звкрытым. Вот как это делактся в путинской рашке.
sborisych 15 января 2019 | 11:33
Хе-хе... И какими секретностями оне это объясняют? Да никакими? Ну понятно.
P.S. А ить всё равно протечёт...