Лефортовский суд Москвы закрыл заседание по продлению ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы закрыл заседание по продлению ареста 24-м украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Таким образом удовлетворено ходатайство ФСБ.

Напомним, — моряков обвиняют в незаконном пересечении госграницы. Их доставили в Москву из Симферополя.

Еще накануне адвокат моряков Сергей Бадамшин сказал, что закрывать процесс недопустимо

Сергей Бадамшин напомнил, что Лефортовский суд ранее выполнял просьбу ФСБ о закрытии других процессов, ссылаясь на меры безопасности и тайну следствия.