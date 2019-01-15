В городе Шахты Ростовской области завтра день траура

По последним данным, два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме. Судьба еще трех остается неизвестной. Четыре человека остаются в больнице.

На месте аварии продолжается разбор завалов. Следствие изучает документацию управляющей и газовой компаний, которые обслуживали дом.

Пострадавшими от взрыва признаны около ста человек. Всем им обещают компенсации.