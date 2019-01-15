В городе Шахты Ростовской области завтра день траура
По последним данным, два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме. Судьба еще трех остается неизвестной. Четыре человека остаются в больнице.
На месте аварии продолжается разбор завалов. Следствие изучает документацию управляющей и газовой компаний, которые обслуживали дом.
Пострадавшими от взрыва признаны около ста человек. Всем им обещают компенсации.
Комментарии1
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vitaly_mb23 15 января 2019 | 11:11
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