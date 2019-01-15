Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено

Тоннели между станциями были подтоплены.

Поезда сейчас следуют на всем протяжении салатовой ветки. Закрытые станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» снова открыты для пассажиров. Представители подземки говорят, что затопление, наблюдавшееся в ночные часы и утром, не связано с повреждением инженерных коммуникаций. В компании «Метрострой» ЧП объяснили строительством вестибюля станции метро «Окружная». Выбило пробку тюбинга вблизи служебной платформы в результате бурения наклонного хода, заявили ТАСС в пресс-службе.

Пока рабочие на протяжении шести часов восстанавливали движение, власти запустили 50 бесплатных компенсационных автобусов. Метро готово выдать справки москвичам, опоздавшим сегодня на работу. В подземке обещают также возместить материальный ущерб. Для этого надо подать заявление на имя начальника транспортного предприятия и приложить подтверждающие документы. Сергей Собянин у себя в Твиттере поблагодарил работников метро за слаженную и оперативную работу.

Движение сегодня утром также ограничивалось на Филевской линии. Сбой связали с неисправностью контактного рельса. Сейчас поезда вернулись к прежнему графику.