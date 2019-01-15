Еще одно ЧП в столичной подземке. Сбой произошел в движении поездов на Филевской линии
Не ходят составы между Кунцевской и Багратионовской. В Твиттере столичной подземки говорится о технических причинах. По некоторым данным, это неисправность контактного рельса.
Ранее из-за поступления воды были закрыты три станции Люблинско-Дмитровской линии — Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Вода начала поступать в тоннель из-за строительства вестибюля станции Окружная. Выбило пробку тюбинга при бурении, — сказал начальник метрополитена Виктор Козловский
На аварийном участке запущены бесплатные автобусы. По последним сообщениям, движение сейчас уже восстановлено.
Комментарии6
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lager23 15 января 2019 | 10:42
Путен, памаги!
luger_max_otto 15 января 2019 | 10:49
Ща, поможет. На "Кортеже" отвезет. Лично за рулем. Вот в Минске позвали бы- помог бы. Вежливыми людьми.
alo0000 15 января 2019 | 10:43
А все оттого, что новое метро сдаётся с недоделками, и это знают все в Метрострое. Главное - отрапортовать и получить деньги.
secondvenmud 15 января 2019 | 10:51
Не иначе это - козни вашингтонского обкома и МВФ. Алтын их мать!
vasya_von_smetankin 15 января 2019 | 10:52
Обама, если не прекратишь гадить, мы восстановим Духовность и вернём нашуаляску!
А ещё убери свои какахи из наших подъездов и вкрути назад все лампочки, нехороший ты человек!
cromwel 15 января 2019 | 11:35
Конечно же оленевод с его поспешным строительством здесь не причём. Я знаю почему метро заливает. Потому что пиндосы в тоннеле просверлили дырку. Суки.