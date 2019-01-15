Еще одно ЧП в столичной подземке. Сбой произошел в движении поездов на Филевской линии

Не ходят составы между Кунцевской и Багратионовской. В Твиттере столичной подземки говорится о технических причинах. По некоторым данным, это неисправность контактного рельса.

Ранее из-за поступления воды были закрыты три станции Люблинско-Дмитровской линии — Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская. Вода начала поступать в тоннель из-за строительства вестибюля станции Окружная. Выбило пробку тюбинга при бурении, — сказал начальник метрополитена Виктор Козловский

На аварийном участке запущены бесплатные автобусы. По последним сообщениям, движение сейчас уже восстановлено.