Минфин с сегодняшнего дня возобновит покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила
На эти цели выделено более 260 миллиардов рублей.
На покупку иностранной валюты Минфин вплоть до 6 февраля будет каждый день тратить более 15 миллиардов рублей. Сумма рассчитана исходя из превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Дополнительные доходы, по расчетам властей в январе составят 220 миллиардов рублей. Сюда же добавили еще 45 миллиардов, вырученных на разнице стоимости нефти в декабре.
Покупку валюты на внутреннем рынке планируется возобновить впервые после приостановки в конце лета. В Центробанке уверены, что это не окажет значительного давления на курс. Однако стоит отметить, что когда ЦБ в прошлом месяце объявил о своем возвращении на валютный рынок, рубль заметно упал по отношению к евро. Среди трейдеров, аналитиков и экономистов нет единого мнения о том, насколько негативными станут последствия этого решения для национальной валюты. Одни эксперты опасаются обрушения рубля, другие же считают, что бояться нечего.
Минфин начал покупать валюту в позапрошлом году. На эти цели, по бюджетному правилу, тратятся нефтегазовые доходы, которые образуются при цене нефти свыше 40 долларов за баррель.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 15 января 2019 | 10:36
Зачем они скупают вражескую валюту?
Для подрыва вражеской экономики?
Или чтобы сделать крах капитализма ещё более неизбежным?
zmeelov_2 15 января 2019 | 10:39
mikhail_spb_: Читать умеешь? Скупают на внутреннем рынке.
rampa 15 января 2019 | 10:57
zmeelov_2: интересно, сколько у тех, кто за чертой бедности валюты на руках? И какой вообще дурак сейчас в РФ продает доллары за рубли?
ostapba 15 января 2019 | 11:00
....сколько валюты нужно еще прикупить , что наступило полное счастье?
А то за какие то т.н. дополнительные доходы, по расчетам властей в январе составят всего 220 миллиардов рублей??
А если за доллар получать СТО рублей?
Или ДВЕСТИ???
Так тут не только Португалию, но и Венесуэлу можно догнать
запросто!!
Даже..
new_duch 15 января 2019 | 11:04
rifles: //Крах путинизма не за горами. //
Точно не за горами?!
А где тогда? За полями, нет? А-а-а!... за морями!, так?.. ;))
tvitov66 15 января 2019 | 11:25
new_duch: за кремлевскими стенами, как до воруют остатки, та и отчалят на Запад - к своим внучкам, жучкам и наворованным бабкам ... неужели не ясно, что у олигархата тут вахта, а не Родина
alo0000 15 января 2019 | 10:40
Ну что? Поехали!
tag188 15 января 2019 | 11:07
В переводе на русский это значит: Населению приготовиться к ускоренному росту цен из-за дешевеющего рубля.