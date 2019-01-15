Минфин с сегодняшнего дня возобновит покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила

На эти цели выделено более 260 миллиардов рублей.

На покупку иностранной валюты Минфин вплоть до 6 февраля будет каждый день тратить более 15 миллиардов рублей. Сумма рассчитана исходя из превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Дополнительные доходы, по расчетам властей в январе составят 220 миллиардов рублей. Сюда же добавили еще 45 миллиардов, вырученных на разнице стоимости нефти в декабре.

Покупку валюты на внутреннем рынке планируется возобновить впервые после приостановки в конце лета. В Центробанке уверены, что это не окажет значительного давления на курс. Однако стоит отметить, что когда ЦБ в прошлом месяце объявил о своем возвращении на валютный рынок, рубль заметно упал по отношению к евро. Среди трейдеров, аналитиков и экономистов нет единого мнения о том, насколько негативными станут последствия этого решения для национальной валюты. Одни эксперты опасаются обрушения рубля, другие же считают, что бояться нечего.

Минфин начал покупать валюту в позапрошлом году. На эти цели, по бюджетному правилу, тратятся нефтегазовые доходы, которые образуются при цене нефти свыше 40 долларов за баррель.