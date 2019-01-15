Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 из 85 российских регионов
Это выяснилось в ходе проверки Счетной палаты. Таким образом услугой охвачено только 28% населения страны.
Причина – плохое взаимодействие между различными ведомствами и сокращение финансирования. На программу выделяли 65 миллиардов рублей, но при этом потратили только 11 миллиардов.
Комментарии7
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pattrick3 15 января 2019 | 10:38
Система экстренного вызова 112 полноценно работает только в 12 из 85 российских регионов...
Это беспредел, украинско-израильские тролли - фас!
ensebeo 15 января 2019 | 10:49
pattrick3: ..на "сэкономленные" 54 миллиарда содержат поварят-патриков. Которые втирают, как зашибись при Путине и как плохо везде, где нет Путина.
secondvenmud 15 января 2019 | 11:02
Цифровизация шагает по стране. Шире шаг, мать вас ети!
ansata 15 января 2019 | 11:09
Остается только догадываться как работает "тревожная кнопка" Эра-Глонасс в автомобилях.
cosmo_ 15 января 2019 | 11:14
ansata:
А она кому то нужна?? смешной какой...
oldpartizan 15 января 2019 | 11:16
зато репосты и лайки отслеживаются и оцениваются почти мгновенно.
stichirichi 15 января 2019 | 11:24
стабильность она во всём...