Сборная России по гандболу сыграла вничью с хозяевами Чемпионата мира – командой Германии

И сохраняет шансы на выход в основной раунд турнира.

Игра с немецкой сборной была для нашей команды уже третьей на турнире. После ничьей с гандболистами Сербии россияне уверенно обыграли корейскую команду. А вот Германия оба своих матча на старте выиграла. И была перед отчетным поединком явным фаворитом. За исключением самого начала встречи подопечные Эдуарда Кокшарова все время вынуждены были догонять соперника. К 36-й минуте встречи немцы вели +4. А могли и больше, если бы не феноменальная игра нашего вратаря Виктора Киреева

К счастью, в концовке сборная России сумела собраться и сократить отставание. А ничью и столь важное очко принес Сергей Марк Косоротов за несколько секунд до финального свистка. 22-22.

Свой следующий матч российская команда проведет сегодня против гандболистов Бразилии. Победа досрочно выводит нашу команду в следующий раунд Чемпионата мира.