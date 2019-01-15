Китай провел первый в истории биологический эксперимент на Луне

Семена, доставленные на спутник Земли, дали ростки.

Китайскому аппарату «Чанъэ-4» на Луне скучать не приходится. Посадка состоялась в начале января. Зонд прислал фотографии с темной стороны спутника. И начал готовится к эксперименту. С Земли он доставил шесть биологических образцов, в том числе, хлопок, картофель и рапс. Судя по снимкам, которые передал аппарат, некоторые образцы растений уже дали первые побеги.

Как именно удалось прорасти семенам при низкой гравитации и сильной радиации, китайцы пока не говорят. Известно, что «Чанъэ-4» проведет еще не один эксперимент во время работы на обратной стороне Луны.

Как уверяет Центральное телевидение Китая, подобное исследование стало первым в истории человечества. Хотя РБК напоминает о работе американских астронавтов, которые изучали ранее влияние лунных условий на живые организмы. Так, на поверхность спутника доставляли семена и даже животных – мышей, в чьи головы вживляли датчики для последующего исследования.

Китайская лунная программа состоит из трех этапов. Следующий аппарат, отправленный на Луну, должен будет вернуться на Землю.