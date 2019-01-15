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10:05, 15 января 2019

Китай провел первый в истории биологический эксперимент на Луне

Семена, доставленные на спутник Земли, дали ростки.

Китайскому аппарату «Чанъэ-4» на Луне скучать не приходится. Посадка состоялась в начале января. Зонд прислал фотографии с темной стороны спутника. И начал готовится к эксперименту. С Земли он доставил шесть биологических образцов, в том числе, хлопок, картофель и рапс. Судя по снимкам, которые передал аппарат, некоторые образцы растений уже дали первые побеги.

Как именно удалось прорасти семенам при низкой гравитации и сильной радиации, китайцы пока не говорят. Известно, что «Чанъэ-4» проведет еще не один эксперимент во время работы на обратной стороне Луны.

Как уверяет Центральное телевидение Китая, подобное исследование стало первым в истории человечества. Хотя РБК напоминает о работе американских астронавтов, которые изучали ранее влияние лунных условий на живые организмы. Так, на поверхность спутника доставляли семена и даже животных – мышей, в чьи головы вживляли датчики для последующего исследования.

Китайская лунная программа состоит из трех этапов. Следующий аппарат, отправленный на Луну, должен будет вернуться на Землю.

Комментарии

35

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(комментарий скрыт)

snagging 15 января 2019 | 10:16

Пока Рогозин на батуте прыгает китайцы уже всю Луну засеяли.

zmeelov_2 15 января 2019 | 10:24

snagging: Пока только одну баночку.

m_doc 15 января 2019 | 10:34

zmeelov_2: Вообще-то китайцы - ещё те жучилы. А после недавней дутой сенсации с "генномодифицированными близнецами" им нужно очень постараться, чтобы убедить научную общественность в истинности их "открытий" и "наблюдений".

oo0oo 15 января 2019 | 10:36

Коммунисты превращают Луну в цветущий сад?! Прокладки, караул!)

compare 15 января 2019 | 10:40

oo0oo: придурок,ты неправ в обоих визгах своих: никакого "рая" пока,близко нет,а китайцы,такие же коммунисты,как аборигены острова Пасхи...тебе скучно,что ты завизжал,как кастрированный поросенок?

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m_doc 15 января 2019 | 10:16

В чём заключается чудо? Семена даже в невесомости успешно проращивали, и семена сохраняли всхожесть после длительного пребывания в открытом космосе.

ivar1964 15 января 2019 | 10:23

m_doc: Я не в курсе дела, но ... "Как именно удалось прорасти семенам при низкой гравитации и сильной радиации, китайцы пока не говорят."? Стало быть, все должны знать! Тогда откуда такое сообщение? Видимо, не всё знают?

m_doc 15 января 2019 | 10:28

ivar1964: Пардон, я невнимательна. Повелась на эховский акцент на гравитации и радиации. На самом деле фокус в другом - китайцы прорастили семена на Луне в отсутствие кислорода, углекислого газа и воды. Хм...

ivar1964 15 января 2019 | 10:52

m_doc: Чудо? Наверно. Хотя .... Не чудо ли, что в Израиле в условиях пустыни выращивают прекрасные овощи и фрукты, которые по неведомой причине не желают расти в России? Или растения заразились русофобией?

m_doc 15 января 2019 | 10:58

ivar1964: Вас научная сторона вопроса не интересует? Пардон, ошиблась адресом.

ivar1964 15 января 2019 | 11:26

m_doc: Не то, чтобы уж совсем не интересует, но и не скажу, что заинтриговала. У меня просто иные интересы. Не ботаника. Кстати, не факт, что все происходило без кислорода, углекислого газа и воды. Допускаю, что китайцы вокруг этого семени целый комплекс построили с емкостями для газов, воды, насосами и прочей электроникой. Цель-то эксперимента мы тоже не знаем.

tetriz 15 января 2019 | 10:23

m_doc: чудо состоит в том, что это сделали китайцы, над космическими притязаниями которых смеялся весь мир ещё 10 лет назад.

vpu2011 15 января 2019 | 10:41

tetriz: русские такие русские.
Мир это не только росея. В мире никто не смеялся.

neyexo 15 января 2019 | 10:56

vpu2011:
Мир рукоплескал, когда один китайский космонавт (тайконавт) высунул из корабля руку и помахал ею (больше высунуться смелости не хватило)
И вроде в той руке был китайский флажок

neyexo 15 января 2019 | 10:54

tetriz:
они идут тем же путем.
Потеряли станцию, как СССР и США
Правда, у СССР станций было намного больше, и одну он сумел оживить (Джанибеков)

anticolonel 15 января 2019 | 10:42

m_doc: Чудо в том, что когда мы доберемся до Луны, китайцы уже пятый урожай картошки снимут

m_doc 15 января 2019 | 10:50

anticolonel: Где фотографии с побегами, растущими в лунном грунте? Не нашла. Есть какая-то белая пластмассовая решетка - народ в Инете считает, что это инкубатор внутри спутника "Чанъэ-4" (!!!), а вовсе не спутника Земли - Луны.
Вообще-то такие "малозначимые детали" должны сообщать новостники. Но они, видно, смотрят в матчасть, как коза в газету:))

tvitov66 15 января 2019 | 11:05

m_doc: Эти фото в соседней папке, рядом с фото ракеты, летящей в атмосфере махая 27-ми МАХами :)

m_doc 15 января 2019 | 11:12

tvitov66: Смишно.
На Снобе написали, что семена проросли внутри зонда. На том и сенсации, и сказочке конец. А кто слушал - молодец!:)

gregor 15 января 2019 | 10:23

Китай провел первый в истории биологический эксперимент на Луне
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Подумаешь ...., а у нас в России ,совершенствуют пистолет Макарова .
Дальность полёта пули , будет на 15 метров дальше .

m_doc 15 января 2019 | 10:30

gregor: А почему ты лично не участвуешь в прогрессе? Думалкой не вышел? Одно и то же годами копипейстишь, как попка-дурак.

vasya_von_smetankin 15 января 2019 | 10:31

... а в это время в Кремле утопили очередную таксу...

mozhem_povtorit 15 января 2019 | 10:31

Луна няш

cromwel 15 января 2019 | 10:35

Вот бы толстожопого китайцам отдать для экспериментов. Пусть на Луне на нем опыты ставят.

agamasat 15 января 2019 | 10:37

Как сказал Проханов, скоро на Луне будут и лунные птицы, и лунные белки. Вот только лишнехромосомных там точно не будет.)

compare 15 января 2019 | 10:42

agamasat: ну,прохану-то,белки уже здесь надоели,он по ним,большой спец! там,на фейсе,написана вся история неуемного потребления "беличьего" раствора))

sasass 15 января 2019 | 10:38

Белоруссия тоже участвует в этом эксперименте - Чернобыльская радиоактивная картошка переборола космическую радиацию....)))

neyexo 15 января 2019 | 10:49

И начал готовиТТТся к эксперименту.

ki000999 15 января 2019 | 10:51

некоторые образцы растений уже дали первые побеги.....................Соберут урожай и будут россиян кормить!

zhukovazhan 15 января 2019 | 10:51

"Прорастает" даже базальт. Если взять грунт из кратера на Луне и привезти его на Землю, поместить в соответствующие условия, то грунт прорастет всеми содержащимися в нём днк, прорастут даже динозавры, стопудово, прорастут как простейшие, так и высокоразвитые.
Китайцы явно не договаривают, зачем им нужна обратная сторона Луны.

neyexo 15 января 2019 | 10:52

//Как именно удалось прорасти семенам при низкой гравитации и сильной радиации, китайцы пока не говорят. //
Если семена
1) прорастают на земле при радиации
2) прорастают на земле без радиации
3) прорастают в невесомости при радиации
2) прорастают в невесомости без радиации
то логично предположить, что при слабой гравитации и при радиации они тоже прорастут?

m_doc 15 января 2019 | 11:02

neyexo: Всё это так. Для прорастания даже атмосфера необязательна.
Тут главное, что послужило грунтом и источником питательных веществ и воды. А вот с этим засада, из СМИ непонятно.

neyexo 15 января 2019 | 11:05

m_doc:
грунт не нужен. Семена растут на стекловате (гидропоника). Сам выращивал огурцы зимой на стекловате. При низкой гравитации комок можно закрыть полностью

m_doc 15 января 2019 | 11:15

neyexo: Согласна.
Дело прояснили на Снобе - видно, их журналисты в школе получше учились, чем тутошние. Или они просто более профессиональны... Как бы то ни было...
Эксперимент проводили ВНУТРИ зонда. Что ничем не отличается от кучи уже проведённых на МКС.
Выходит, много шума из ничего. У китайцев бывает:)

stalk25 15 января 2019 | 11:11

А мы ракеты тестируем, чтобы другие боялись. )))

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