До двух человек выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области.
Судьба ещё троих жильцов неизвестна, их продолжают искать.
Под завалами этим утром нашли тело женщины. Она преподавала в колледже, в квартире жила одна, у неё остались дочь и внучка, сообщает РИА. Семье погибшей власти Ростовской области выплатят миллион рублей, как и близким ещё одной жертвы, уточнил губернатор Василий Голубев. Опасности для жизни пострадавших нет, заверила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская. В больнице мужчина и девочка и двух лет. Работы на месте взрыва газа в девятиэтажке в городе Шахты – ЧП произошло больше суток назад — не прекращались и ночью. Спасатели разрушили стену, которая могла обрушиться, и продолжили разбор завалов. МЧС планирует днём завершить поисковые работы. При взрыве было разрушено четыре квартиры, 16 повреждены, уточнил глава городской администрации Андрей Ковалёв. Люди разместились в гостиницах или у своих родственников. Дом, который частично обрушился, может быть восстановлен, говорят региональные власти. Решение о заселении людей в неповреждённые секции чиновники примут до пятницы.
Завтра в городе Шахты день траура. Это уже второй случай крупного взрыва газа в многоэтажном доме — 31 декабря в Магнитогорске при взрыве обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома — 39 человек погибли.
Комментарии2
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vitaly_mn23 15 января 2019 | 10:37
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alexey65 15 января 2019 | 10:41
Такими темпами, какими работают спасатели, спасти оставшихся под завалами людей невозможно.
Дом кирпичный. Обвалилось два этажа.
Рядом и чуть выше крыша оставшейся части дома.
Есть где закрепить веревки.
Можно спуститься стать в цепочку и кирпичи просто вниз сбрасывать, расчищая завал.
На видео часов через 5-6 с дрона видно, что наверху нет ни одного человека.
Внизу трактор ездит, Спасатели стоят, совещаются, с чего бы начать.
В местной прессе сообщили, что ждут альпинистов из Сочи.
Зачем они нужны?
Местных не хватает?
Только позовите и прибежит человек 50!