До двух человек выросло число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области.

Судьба ещё троих жильцов неизвестна, их продолжают искать.

Под завалами этим утром нашли тело женщины. Она преподавала в колледже, в квартире жила одна, у неё остались дочь и внучка, сообщает РИА. Семье погибшей власти Ростовской области выплатят миллион рублей, как и близким ещё одной жертвы, уточнил губернатор Василий Голубев. Опасности для жизни пострадавших нет, заверила глава регионального Минздрава Татьяна Быковская. В больнице мужчина и девочка и двух лет. Работы на месте взрыва газа в девятиэтажке в городе Шахты – ЧП произошло больше суток назад — не прекращались и ночью. Спасатели разрушили стену, которая могла обрушиться, и продолжили разбор завалов. МЧС планирует днём завершить поисковые работы. При взрыве было разрушено четыре квартиры, 16 повреждены, уточнил глава городской администрации Андрей Ковалёв. Люди разместились в гостиницах или у своих родственников. Дом, который частично обрушился, может быть восстановлен, говорят региональные власти. Решение о заселении людей в неповреждённые секции чиновники примут до пятницы.

Завтра в городе Шахты день траура. Это уже второй случай крупного взрыва газа в многоэтажном доме — 31 декабря в Магнитогорске при взрыве обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома — 39 человек погибли.