ЧП в Москве. Утром были закрыты три станции Люблинско-Дмитровской линии метро — в тоннель стала поступать вода
Оперативные службы сейчас занимаются устранением последствий подтопления. Станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская обещают открыть в ближайшие часы.
Комментарии13
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luger_max_otto 15 января 2019 | 10:05
Что там у Губермана? А вот что:
Такой уже ты дряхлый и больной,
трясешься, как разбитая телега —
на что ты копишь деньги, старый Ной?
— На глупости. На доски для ковчега.
gordy 15 января 2019 | 10:05
@Станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская обещают открыть в ближайшие часы.@
Надолго ли?
roman_mamedov 15 января 2019 | 10:30
gordy: это страна бензоколонка здесь все так
vilingrad 15 января 2019 | 10:11
"Изя, а чем отличается американский Санта Клаус от русского Деда Мороза?— Американский Санта Клаус, Сёма, приносит подарки и радость людям, а русский Дед Мороз — гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"и таки каждый год, каждый его подарок приближает всех россиян к вратам рая."
greeg1 15 января 2019 | 10:16
Приветы из коммунистического прошлого так и сыпятся на головы россиян.
cromwel 15 января 2019 | 10:17
жизнь в России это сплошная ежедневная катастрофа и борьба за выживание. В принципе, а чего следовало ожидать от этого режима?
zmeelov_2 15 января 2019 | 10:29
cromwel: А жизнь - это дуэль со смертью. Сейчас гораздо легче жить, чем при либерастах в 90-е
compare 15 января 2019 | 10:36
zmeelov_2: кому? таким портянкам,как ты? может быть...хотя ты,в те годы,не жил,по причине отсутствия спермоматериала на твою тушку...
zmeelov_2 15 января 2019 | 10:44
compare: Ты - идиота кусок, я уже пережил 4 генсеков и 4 президентов. Иди утрись, школота навальнятская
danko_wirda 15 января 2019 | 10:51
compare: не бзди хохло стручёк.
vilingrad 15 января 2019 | 11:05
danko_wirda: Волнистый попугайчик, ты опять улетел от своей любимой престарелой хозяйки?
sara_kerrigan 15 января 2019 | 10:40
zmeelov_2: И это, конечно же, не из-за нефтегазового дождя, а исключительно благодаря мудрости плешивого царька. В ОАЭ вон на ерунду всякую нефтедоллары пускают, а в говнорашке - на скрепы. Правда, скрепы эти в основном за бугром в виде образования для отпрысков, в виде коттеджей и банковских счетов. А в говнорашке пусть всё валится и тонет - пригожинские недоумки всё оправдают или свалят вину на кого-то другого.
vasya_von_smetankin 15 января 2019 | 10:28
Китайцы таки добурились?