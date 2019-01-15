Суд сегодня рассмотрит законность продления ареста сотрудника ЦНИИМАШ Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене
Суд сегодня рассмотрит законность продления ареста сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене. Сторона защиты надеется убедить следствие освободить ученого из-под стражи в связи с очень плохим состоянием его здоровья. Об этом «Эху» рассказал его адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.
Иван Павлов напомнил, что петицию о немедленном освобождении Виктора Кудрявцева подписали 125 тысяч человек. Адвокат выразил надежду, что общественный резонанс окажет влияние на принятие окончательного решения.
Комментарии3
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vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:43
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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zztop1960 15 января 2019 | 09:46
В Кремле рассматривают возможность "референдума" на Курильских островах, в результате которого часть спорной территории перейдет к Японии. Об этом пишет в Twitter эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев, ссылаясь на свой источник в Москве. По его данным, цель этого действия состоит в легитимизации аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом. При этом "референдум" пройдет под строгим контролем, а большая часть территории останется в РФ.
aleks50 Алексей Клубников 15 января 2019 | 09:48
Вот так , закончил университет и уматывай на Запад, а то в богом избранной с кгбшником пересидентом тебя в любой момент изберут изменником.