Движение на закрытом после подтопления участке Люблинско-Дмитровской линии метро обещают восстановить в ближайшие часы
Сейчас станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская закрыты.
Автомобилистов просят объезжать этот участок Дмитровского шоссе по Алтуфьевскому шоссе и Северо-Восточной хорде. О причинах подтопления станции не сообщается.
Комментарии4
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vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:43
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luger_max_otto 15 января 2019 | 09:47
А вот кому место на ковчеге нужно?
roman_mamedov 15 января 2019 | 09:57
luger_max_otto: ах вот ты какая рашисткая бензоклонка
lager23 15 января 2019 | 09:59
Что не новость, то ЧП.... бал Сатаны!