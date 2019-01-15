Движение на закрытом после подтопления участке Люблинско-Дмитровской линии метро обещают восстановить в ближайшие часы

Сейчас станции Окружная, Верхние Лихоборы и Селигерская закрыты.

Автомобилистов просят объезжать этот участок Дмитровского шоссе по Алтуфьевскому шоссе и Северо-Восточной хорде. О причинах подтопления станции не сообщается.