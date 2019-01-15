Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области
Сегодня утром обнаружили тело еще одной погибшей. Таким образом, жертвами взрыва стали два человека. Судьба троих остается неизвестной.
Еще к накануне власти распорядились оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Об этом в эфире Эха рассказала начальник пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова
День траура по погибшим в результате взрыва будет объявлен в Шахтах в среду.
Комментарии2
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vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
rampa 15 января 2019 | 09:45
вот когда сажать с конфискацией будут тех, кто отвечает (получает немалые деньги) за безопасную жизнь людей, тогда и дней траура у нас будет гораздо меньше