Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва газа в городе Шахты Ростовской области

Сегодня утром обнаружили тело еще одной погибшей. Таким образом, жертвами взрыва стали два человека. Судьба троих остается неизвестной.

Еще к накануне власти распорядились оказать помощь семьям погибших и пострадавшим. Об этом в эфире Эха рассказала начальник пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова

День траура по погибшим в результате взрыва будет объявлен в Шахтах в среду.