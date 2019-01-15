В британском парламенте сегодня должно состояться окончательное голосование по сделке о выходе из ЕС
Страна обязана реализовать Брекзит, — заявила накануне Тереза Мей
По словам Терезы Мей, если Великобритания не осуществит выход из ЕС, то доверие к институтам британской демократии будет подорвано.
Комментарии2
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sasass 15 января 2019 | 09:20
Великобритания - это не Европа , а 51 штат США ....
vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:44
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