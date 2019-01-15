Лефортовский суд Москвы сегодня решит вопрос о продлении ареста украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Следователи просят оставить экипажи военных судов под стражей до конца апреля.
Хотя в рамках сегодняшнего заседания планируется рассмотреть дела всех 24 украинских моряков, процесс может растянуться на несколько дней. Один из адвокатов задержанных, Илья Новиков, в разговоре с украинским интернет-телеканалом «Громадське» не исключил, что их будут судить частями, как и в прошлый раз. На заседании собирается присутствовать украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники фигурантов дела, однако ФСБ попросило сделать слушание закрытым. Защитники называют это грубым нарушением принципа гласности.
Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе Лефортовского суда, следователи просят продлить срок ареста обвиняемых на три месяца, до 26 апреля. Моряки находятся под стражей с конца ноября. Их корабли в районе Керченского пролива обстреляли и захватили российские пограничники. По версии ФСБ украинские военные суда нарушили границу с целью провокации.
Киев называет своих граждан военнопленными, однако в Москве считают, что задержанные не могут являться таковыми, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны.
Комментарии13
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ostapba 15 января 2019 | 09:08
Похоже листают Бенинский кодекс пиратского права.
Шукают подходящий параграф со статьей даже..
stopkran1969 15 января 2019 | 09:23
ostapba: а афтар видео "дави их, бл.." уже сидит за разглашение военной тайны?
vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:44
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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vezdehod1 15 января 2019 | 09:09
Суд, естественно, решит так как решит Кремлёвская стена.
volgin_jw 15 января 2019 | 09:26
vezdehod1: А Киев, естественно, опротестует.
Может, даже устроит демонтрацию у российского посольства.
zibex 15 января 2019 | 09:57
vezdehod1: не стена, а хунта
sasass 15 января 2019 | 09:31
Российская власть уже тухнет и взор ее уже не ясен и силы скудные худеют и усталость уже одолевает от старости власти и поэтому уже молодую и меняющуюся власть укропов не одолеть никогда...)))
kochar 15 января 2019 | 09:34
Лефортовский суд Москвы сегодня продлит арест украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.
К гадалке не ходи.
parasuk_ 15 января 2019 | 09:50
Скоро будет пополнение недотыкомок. На орде хохолбаши махнул стакан и грозился новые корабли через пролив без разрешения отправить.
macclarren 15 января 2019 | 09:51
неплохо было бы пару укрожопых на столбе повесить, чтоб другим неповадно было гадить демократической России!
ukrotomos 15 января 2019 | 09:52
macclarren: Сами отжабы повесят я!
nf5096004 15 января 2019 | 10:02
macclarren: демократической? Ты ничего не перепутал?
zibex 15 января 2019 | 09:55
Государство-пират хочет сделать суд закрытым чтобы скрыть собственные преступления