Число жертв взрыва газа в городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек
При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Неизвестной остается судьба еще трех местных жителей.
Взрыв прогремел вчера рано утром в 9-этажном доме.
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При разборе завалов спасатели обнаружили тело женщины. Неизвестной остается судьба еще трех местных жителей.
Взрыв прогремел вчера рано утром в 9-этажном доме.
Комментарии4
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lager23 15 января 2019 | 09:28
В РФ вырисовывается новая парадигма — технично взорвал свой подъезд, спасся, получи денег!
vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
sasass 15 января 2019 | 09:34
Пять человек уже много от взрыва бытового газа...
mikr 15 января 2019 | 09:56
Уже десятый рез сегодня прокручивают эту "новость". Похоже, что Эху критически не хватает негатива для формирования "облика России" в глазах хомячков, и оно превращается в запиленную пластинку.