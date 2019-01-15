"В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро"

Это произошло на севере Люблинско-Дмитровской линии.

Подтопление рано утром обнаружили между станциями метро Окружная и Верхние Лихоборы. Они, а также конечная Селигерская так и не открылись. Поезда на салатовой ветке идут от Зябликово до Петровско-Разумовской и обратно. До закрытых станций пустили 50 бесплатных автобусов, отчитались в пресс-службе метрополитена. Последствия аварии устраняют больше ста человек. Инфраструктуре метрополитена подтопление не угрожает, уверяют в пресс-службе подземки. К подтоплению могло привести повреждение инженерных коммуникаций, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. Водителей просят не ездить по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций, иначе это приведёт к серьёзным заторам. Вода перестала поступать в тоннели, специалисты проводят их зачистку, затем ещё раз проверят все системы метрополитена. В ближайшие часы планируют запустить движение на подтопленном участке. Его столичные власти открыли в марте прошлого года. Меньше чем за неделю в городе это уже второе серьёзное происшествие, связанное с водой. В четверг из-за провала грунта затопило Волоколамский тоннель. Никто не пострадал, но движение транспорта на поврежденном участке на многие часы закрыли.

Столичное метро в последний раз затапливало в августе 2016го. Из-за дождей вода появилась на участке Филёвской линии, в перегоне между станциями «Пионерская» и «Филевский парк».