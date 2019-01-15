В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро
Это произошло на севере Люблинско-Дмитровской линии.
Подтопление рано утром обнаружили между станциями метро Окружная и Верхние Лихоборы. Они, а также конечная Селигерская так и не открылись. Поезда на салатовой ветке идут от Зябликово до Петровско-Разумовской и обратно. До закрытых станций пустили 50 бесплатных автобусов, отчитались в пресс-службе метрополитена. Последствия аварии устраняют больше ста человек. Инфраструктуре метрополитена подтопление не угрожает, уверяют в пресс-службе подземки. К подтоплению могло привести повреждение инженерных коммуникаций, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. Водителей просят не ездить по Дмитровскому шоссе в районе закрытых станций, иначе это приведёт к серьёзным заторам. Вода перестала поступать в тоннели, специалисты проводят их зачистку, затем ещё раз проверят все системы метрополитена. В ближайшие часы планируют запустить движение на подтопленном участке. Его столичные власти открыли в марте прошлого года. Меньше чем за неделю в городе это уже второе серьёзное происшествие, связанное с водой. В четверг из-за провала грунта затопило Волоколамский тоннель. Никто не пострадал, но движение транспорта на поврежденном участке на многие часы закрыли.
Столичное метро в последний раз затапливало в августе 2016го. Из-за дождей вода появилась на участке Филёвской линии, в перегоне между станциями «Пионерская» и «Филевский парк».
Комментарии6
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luger_max_otto 15 января 2019 | 09:03
Позорное царское правительство не подготовило то, что требуется для строительства и функционирования метро! Собянин не при чем!
gordy 15 января 2019 | 09:19
"В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро"
Перепрофилируют под водной такси?
vitaly_mq23 15 января 2019 | 09:45
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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punk_not_dead 15 января 2019 | 09:47
luger_max_otto:
зато за 2 года поголовье долларовых миллиардеров России выросло на 11 штук
johnywalker 15 января 2019 | 09:08
А в 90ых такого не случалось...
andy66 15 января 2019 | 09:29
Еще когда было сказано "деревню Гадюкино смоет...."