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08:49, 15 января 2019

Макрон направится сегодня на север Франции, чтобы открыть национальные дебаты по  важнейшим социальным проблемам

Эммануэль Макрон направится сегодня на север Франции, чтобы открыть национальные дебаты по  важнейшим социальным проблемам в стране. Они будут проводиться в соответствии с обещанием, которое глава государства дал движению «желтых жилетов», выступающих за повышение уровня жизни, ограничение роста цен и налогов.
Как пишет газета Фигаро, на встречу с  Макроном приглашены мэры французских городов. Мероприятие пройдет в условиях повышенных мер безопасности.

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