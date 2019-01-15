Эммануэль Макрон направится сегодня на север Франции, чтобы открыть национальные дебаты по важнейшим социальным проблемам в стране. Они будут проводиться в соответствии с обещанием, которое глава государства дал движению «желтых жилетов», выступающих за повышение уровня жизни, ограничение роста цен и налогов.

Как пишет газета Фигаро, на встречу с Макроном приглашены мэры французских городов. Мероприятие пройдет в условиях повышенных мер безопасности.