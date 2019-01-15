Роспотребнадзор предупреждает россиян о растущей активности гриппа в Европе
Самая сложная ситуация – в Скандинавских странах, а также в Португалии и Турции. Также вспышка гриппа зафиксирована в Грузии и на Украине – в этих странах отмечены летальные исходы.
Комментарии5
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gafanhoto 15 января 2019 | 09:00
В россии вон который год нескончаемая пандемия слабоумия.
И ничего, людишки даже не дёргаются, что бы хоть маленько подвыздороветь)
lager23 15 января 2019 | 09:01
Путинизм окружён врагами, и свято веря в это, отчаянно манипулирует, пытаясь «оформить» грипп вне границ РФ.
Всё это больше напоминает паранойю государственных масштабов, с попыткой снять с себя ответственность за эпидемию гриппа, и оправдать некачественную отечественную вакцинацию!
freshener 15 января 2019 | 09:07
macclarren:
Либералы каждый год из ЕС привозят нам грипп :))
rash 15 января 2019 | 09:08
Да? Предупреждает? И где РЕАЛЬНАЯ импортная вакцина?
tvitov66 15 января 2019 | 09:29
rash: Импортная вакцина не способствует важному делу сбережения ПФ РФ ... и ваще давно пора ввести лозунг: "Дожил до пенсии - помог НАТО"