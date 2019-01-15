Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом

Как сообщает Роскосмос, об этом он заявил в телефонном разговоре Дмитрию Рогозину. Глава российской корпорации пригласил Джима Бранденстайна лично обсудить накопившиеся вопросы.

НапомнЮ, — ранее из-за давления Конгресса NASA отменила визит Рогозина в США.