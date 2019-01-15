Глава NASA подтвердил готовность приехать в Россию с рабочим визитом
Как сообщает Роскосмос, об этом он заявил в телефонном разговоре Дмитрию Рогозину. Глава российской корпорации пригласил Джима Бранденстайна лично обсудить накопившиеся вопросы.
НапомнЮ, — ранее из-за давления Конгресса NASA отменила визит Рогозина в США.
Комментарии1
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lager23 15 января 2019 | 09:08
Диму «разводят», как мальчика!
Также поступают и с Вовой, обещая встречу с Трампом..
Скоро любая встреча с пиндосами будет восприниматься запутавшимися в своих «многоходовочках кремлядями, как сверхценная идея...