Боевики запрещенной организации «Исламское государство» захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии

Об этом сообщает агентство Reuters, а также подтверждают местные СМИ. В городе ведутся интенсивные бои. Местные жители покидают свои дома.

Несмотря на потерю территорий на Ближнем Востоке, ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) удается закрепиться в Западной Африке.