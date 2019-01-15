Боевики запрещенной организации «Исламское государство» захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии
Об этом сообщает агентство Reuters, а также подтверждают местные СМИ. В городе ведутся интенсивные бои. Местные жители покидают свои дома.
Несмотря на потерю территорий на Ближнем Востоке, ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) удается закрепиться в Западной Африке.
Комментарии3
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razer 15 января 2019 | 08:51
слава путину!!!
babich174 15 января 2019 | 08:59
Ждем направления (по просьбе пр-ва Нигерии) миротворческих танков, самолетов, С300 и добровольцев ...
andreyoo 15 января 2019 | 09:04
babich174: Главное чтоб к американцам за помощью не обращались А то ИГ пол-Африки зазватят.